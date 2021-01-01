

تراجع الثقة.. فيسبوك تخسر معركة النجمة الواحدة بسبب فلسطين تراجع الثقة.. فيسبوك تخسر معركة النجمة الواحدة بسبب فلسطين

تدهورت تقييمات تطبيق فيسبوك لأدنى مستوى لها على متجرى تطبيقات آبل وجوجل، حيث وصل تقييم تطبيق فيسبوك على متجر App Store من شركة آبل إلى نجمة واحدة فقط وهو ما كان يسعى إليه العديد من مستخدمى فيسبوك فى الوطن العربى فى حملتهم ضد التطبيق، بعد حذف الشركة لمنشورات ومشاركات المستخدمين المؤيدة لفلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.







وحسب صحيفة New York Post فإن هناك عددا كبيرا من النشطاء المؤيدون لفلسطين في الوطن العربي والعالم وراء حملة إسقاط تقييم فيسبوك لنجمة واحدة تمهيدا لحذف من على متجر التطبيقات وبالتالى إلحاق خسائر كبيرة لفيسبوك.

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وانخفض تطبيق فيسبوك إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حيث وصل بالفعل إلى نجمة واحدة على متجر App Store فى العالم العربى ، وانخفض تقييمه ككل إلى 2.3 نجمة بعدما كان تقييمه الأسبوع الماضى 4 نجوم.وسجلت أسهم فيسبوك انخفاضا ، يوم الجمعة الماضية بحوالى 0.75% للسهم الواحد، وانخفضت قيمة السهم من حوالي 319 للسهم الواحد إلي 316.23 دولار أمريكى فقط، وذلك بحسب موقع MarketWatch الذى يعد أكبر موقع يرصد أسهم البوصة العالمية والشركات الكبرى.ونقلت شبكة NBCNews الأمريكية، لأول مرة أن فيسبوك رفعت حالة الطوارئ داخل الشركة، وتم تصنيف الحدث على أنه SEV1 أي الخطورة 1، وهى أولى درجات الطوارئ في فيسبوك، والذى يستخدم عند وجود مشكلة كبيرة داخل الشركة، وتليها مرحلة SEV0 والتي يتم استخدامها عند تعطل التطبيق، والتي تعد أقصى مشكلة فنية من حيث الخطورة.وقال أحد كبار مهندسي البرمجيات في فيسبوك للشبكة أن "ثقة المستخدم تنخفض بشكل كبير مع التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين"، وأن المستخدمين مستاؤون من طريقة تعاملنا مع الموقف، حيث يشعرون أنهم يخضعون للرقابة ، ويحصلون على توزيع محدود ، ويتم إسكاتهم في النهاية، ونتيجة لذلك ، بدأوا في الاحتجاج من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة."