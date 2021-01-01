

بعد أيام.. جوجل تبدأ حذف صورك وملفاتك في هذه الحالات بعد أيام.. جوجل تبدأ حذف صورك وملفاتك في هذه الحالات

في ديسمبر الماضي، أعلنت شركة Google جوجل الأمريكية، أنها لن تقدم نسخًا احتياطية مجانية غير محدودة من الصور ومقاطع الفيديو في تطبيق Google Photos وكذلك عدد من تطبيقاتها الأخرى اعتبارًا من الأول من يونيو القادم .







وبحسب موقع Engadget التقني فإن جوجل كررت تحيرها للمستخدمين، حيث أنه بعد أيام قليلة جدا من الآن ستحذف الشركة أي صور أو ملفات على Google Photos أو Drive أو تطبيق Gmail ، تتجاوز السعة التخزينية المسموح بها والبالغة 15 جيجا بايت.

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وبدءًا من اليوم ، سترى أداة في تطبيق الصور مصممة لمساعدتك في إدارة الوسائط التي تُحسب ضمن حصتك التخزينية الإجمالية، حيث يميز خيار إدارة التخزين أشياء معينة قد لا ترغب في الاحتفاظ بها في تطبيق Google Photos ، مثل مقاطع الفيديو الكبيرة ولقطات الشاشة والصور الباهتة.و إذا تجاوزت سعة التحميل لديك على تطبيقات Google Photos و Drive و Gmail أكثر من 15 جيجا بايت، سيم حذف أى جديد يفوق هذه السعة بداية من 1 يونيو وستمنحك جوجل خيارات لشراء سعة إضافية على أى من هذه التطبيقات، ولن يحصل على خدمات هذه التطبيقات مجانا إلا هواتف جوجل بيكسل التى تصدرها شركة جوجل.وأكدت جوجل أن أكثر المستخدمين ضررا عند قيامها بتطبيق سياستها الجديدة الذين لم يكونوا نشطين لمدة عامين في Gmail أو Drive أو Google Photos ، فقد يتم حذف المحتوى في الموجود فى التطبيقات التى لم يكونوا نشيطين فيها.