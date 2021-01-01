

«أمازون» تقترب من الاستحواذ على أحد ملاك «جيمس بوند» «أمازون» تقترب من الاستحواذ على أحد ملاك «جيمس بوند»

قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن شركة أمازون، اقتربت من إبرام صفقة للاستحواذ على "إم جي إم استوديوز" MGM Studios، المالك المشارك لسلسلة جيمس بوند وغيرها من المسلسلات السينمائية والتلفزيونية ، بمقابل قد يصل لنحو تسعة مليارات دولار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.



ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة اليوم الثلاثاء، وفقًا للشبكة الأمريكية، وسيكون هذا أكبر استحواذ لشركة أمازون منذ أن اشترت Whole Foods في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أمس أن الصفقة قد تعلن هذا الأسبوع.



وتهتم أمازون بالحصول على المزيد من المحتوى التلفزيوني والأفلام لخدمة برايم فيديو Prime Video الخاصة بها لأنها تتنافس مع "نت فليكس" وديزني وخدمات بث الفيديو الأخرى، وتعد "إم جي إم استوديوز" مناسبة بشكل طبيعي لأي خدمة بث نظرًا لمحتواها الهائل.

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وفي وقت سابق، أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية أنها تعتزم تعيين 10 آلاف موظف إضافي في وظائف دائمة في بريطانيا، ليصل إجمالي عدد موظفي الشركة في البلاد إلى 55 ألف بحلول نهاية العام الجاري.وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن الوظائف الجديدة سوف تتوزع على مقرات الشركة في لندن ومانشستر وادنبرة وكامبريدج، فضلا عن وظائف أخرى في فرع "أمازون ويب سرفيس" لخدمات الانترنت وقطاع العمليات بالشركة.ورحب وزير الأعمال البريطاني كوازي كوارتينج باعلان أمازون الذي وصفه بأنه "تصويت هائل بالثقة في الاقتصاد البريطاني".وجاء إعلان أمازون بعد يوم من تصريح أكبر شركة في العالم للتجارة الإلكترونية أنها سوف توظف 75 ألف موظف في قطاع العمليات اللوجستية بأمريكا الشمالية، في إشارة إلى أنها تتوقع زيادة الطلب على خدماتها خلال فترة جائحة كورونا.وكانت أمازون، ومقرها مدينة سياتل الأمريكية، قد وظفت قرابة 500 ألف شخص العام الماضي، ليصل إجمالي عدد موظفيها إلى 3ر1 مليون شخص بحلول نهاية مارس الماضي