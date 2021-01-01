نقلت صحيفة ذا انديان اكسبريس الهندية عن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، أنها لن تحد من وظائف كيفية عمل التطبيق لأي شخص في الأسابيع المقبلة، وستحافظ على هذا الموقف "على الأقل" حتى يدخل قانون حماية البيانات الشخصية (PDP) حيز التنفيذ في الهند.
وأوضحت الصحيفة أن بيان واتساب يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان التطبيق أنها ستحد ، بمرور الوقت، من وظائف التطبيق لأولئك الذين لم يقبلوا بعد شروط الخصوصية المحدثة، كما أعلن التطبيق بعد ذلك أنه سيقيد وصول هؤلاء المستخدمين إلى قوائم الدردشة والمكالمات الصوتية والمرئية الواردة ، قبل حذف حساباتهم في النهاية.
وفي السابع من مايو قالت الشركة مرة أخرى إنها ألغت في الوقت الحالي مهلة 15 مايو للمستخدمين لقبول سياسة الخصوصية الخاصة،ومع أكثر من 500 مليون شخص يستخدمون خدماتها، تعد الهند أكبر أسواق واتساب ولديها خطط توسع كبيرة في البلاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «واتساب» ينفي الحد من وظائف التطبيق في الأسابيع المقبلة بالهند
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق