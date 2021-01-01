«واتساب» ينفي الحد من وظائف التطبيق في الأسابيع المقبلة بالهند

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«واتساب» ينفي الحد من وظائف التطبيق في الأسابيع المقبلة بالهند

نقلت صحيفة ذا انديان اكسبريس الهندية عن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، أنها لن تحد من وظائف كيفية عمل التطبيق لأي شخص في الأسابيع المقبلة، وستحافظ على هذا الموقف "على الأقل" حتى يدخل قانون حماية البيانات الشخصية (PDP) حيز التنفيذ في الهند.

وأوضحت الصحيفة أن بيان واتساب يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان التطبيق أنها ستحد ، بمرور الوقت، من وظائف التطبيق لأولئك الذين لم يقبلوا بعد شروط الخصوصية المحدثة، كما أعلن التطبيق بعد ذلك أنه سيقيد وصول هؤلاء المستخدمين إلى قوائم الدردشة والمكالمات الصوتية والمرئية الواردة ، قبل حذف حساباتهم في النهاية.

وفي السابع من مايو قالت الشركة مرة أخرى إنها ألغت في الوقت الحالي مهلة 15 مايو للمستخدمين لقبول سياسة الخصوصية الخاصة،ومع أكثر من 500 مليون شخص يستخدمون خدماتها، تعد الهند أكبر أسواق واتساب ولديها خطط توسع كبيرة في البلاد.

وأدت سياسة الخصوصية الجديدة لـ واتساب ، والتي تسمح لها بمشاركة بيانات مستخدم محدودة مع تطبيق فيس بوك المالك لتطبيق واتساب وشركات المجموعة التابعة لها ، إلى معركة قانونية واحدة على الأقل في الهند، بينما أمر منظم مكافحة الاحتكار أيضًا بإجراء تحقيق.

وقدم واتساب سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به من خلال نافذة منبثقة على التطبيق في يناير، لكنها واجهت رد فعل عنيف الشديد، ما دفع الشركة لتأجيل طرح الإصدار إلى الثامن من فبراير ثم في نهاية المطاف إلى 15 مايو، يهدف التغيير إلى تسهيل المحادثات مع الشركات وتبادل البيانات بشكل أفضل بين مجموعة تطبيقات فيس بوك المتعددة.

المصدر: الدستور

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