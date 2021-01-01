

«تويتر» يعلن عن إضافة ميزات جديدة لاجتذاب مستخدمين «تويتر» يعلن عن إضافة ميزات جديدة لاجتذاب مستخدمين

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن ميزات جديدة أدخلت على التطبيق لجعله أكثر فائدة للمستخدمين.







وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، من بين أبرز الميزات المذكورة حصل مستخدمو التطبيق على ميزة تساعدهم على استحداث غرف مجدولة لاجتماعات الفيديو عبر خدمات Spaces، أي أنهم يستطيعون التخطيط لأكثر من حدث ودعوة الناس إليه مسبقا.

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وتبعا للخبراء في "تويتر" فإن المدعوين إلى الغرف التي سيستحدثها مستخدم ما عبر الميزة المذكورة سيتلقون تذكيرا قبل 30 دقيقة من وقت البث في الغرفة المدعويين إليها، كما سيتلقون رسالة تذكير أخرى تعلمهم ببدء البث كي لا تفوتهم الأحداث.ويمكن لمستحدث الغرفة إرسال الدعوات للانضمام لغرفته عبر تغريدة لمتابعيه في "تويتر" أو عبر رسالة تضم عنوان URL للغرفة.ولتحقيق الفائدة للمستخدمين ومساعدتهم على جني الأموال، قرررت "تويتر"إيضا السماح لمستخدمي خدمات Spaces باستحداث غرف مدفوعة يمكن دعوة المستخدمين الآخرين إليها.وللاستفادة من الميزة الأخيرة وفتح غرفة مدفوعة يجب أن يكون لدى المستخدم 1000 متابع على "تويتر" على الأقل، وأن يكون قد استضاف 3 غرف صوتية عبر Spaces في الـ 30 يوما الاخيرة قبل استحداث الغرفة الجديدة، كما يجب أن يكون عمره 18 عاما على الأقل.و في وقت سابق ، أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تدوينة عن مبادرة للحصول على مساهمات الجمهور بشأن سياسته الجديدة للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة التي من شأنها "أن تفسد سلامة المحادثات".كما أوضح بيان الشركة تعريفا مقترحا لتلك المواد واستعرض أفطارا عن الإجراءات التي قد يتخذها تويتر عند رصد محتوى مزيف أو مضلل.واضافت الشركة إنه خلال هذه المرحلة "سيراجع تويتر المقترحات التي تلقاها لبدء عملية إدراج السياسة في قوانين تويتر، بالإضافة إلى تدريب الفرق المعنية بتنفيذ القوانين لدى تويتر على كيفية التعامل مع هذا المحتوى".وسيصدر تويتر إعلاناً آخر قبل 30 يوماً على الأقل من دخول السياسة حيز التنفيذ، كما يؤكد "التزامه بخدمة المحادثة العامة على تويتر والقيام بدوره بطريقة منفتحة وبشكل يتسم بالشفافية".