كشف موقع بيزنس انسايدر أن شركة أبل Apple رفضت طلب إدارة فيسبوك بإزالة التقييمات السلبية لتطبيقه على متجر التطبيقات آب ستور App Store والذي كان نتيجة حملة منظمة لنشطاء والاف الاشخاص المؤيدون للقضية الفسطينية والمستائين من الرقابة وحذف أوتعليق المشاركات أو بعض الكلمات والتي شملت تقييد أو حذف المحتوى والحسابات المؤيدة للفلسطينيين وفق السياسية الخاصة بفيسبوك في إدارة المحتوى الخاص بالقضية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث قامو بوضع نجمة واحدة للتطبيق مع بعض التعليقات دعما لأحداث القدس وقطاع غزة الأخيرة وذلك وفق افادة شبكة إن بي سي نيوز.
ومنذ أيام حصل تطبيق فيسبوك على تقييم 2.3 من تصنيف خمس نجوم في متجر التطبيقات مقارنة بتصنيفه بأكثر من أربع نجوم قبل الأحداث الأخيرة في فلسطين، ليقترب اليوم من التقييم بنجمة واحدة وتحديدا 1.2 من أصل خمس نجوم وهو أدنى تقييم يحصل عليه التطبيق، حيث تقول العديد من التعليقات أن تصنيفها يرجع إلى علامات التصنيف التي تفرضها الفيسبوك مثل #FreePalestine أو #GazaUnderAttack.
وقال مهندس برمجيات كبير في منشور على لوحة الرسائل الداخلية داخل شركة فيسبوك: «ثقة المستخدم تنخفض بشكل كبير مع التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين ومستخدمونا مستاؤون من طريقة تعاملنا مع الموقف وما يتم لاسكاتهم ونتيجة لذلك، بدأ مستخدمونا في الاحتجاج من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد وصوله لأدنى مستوى .. آبل ترفض طلب فيسبوك بإزالة التقييمات السلبية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق