

مسئول ألماني يحذر من القرصنة الإلكترونية على المستشفيات مسئول ألماني يحذر من القرصنة الإلكترونية على المستشفيات

بعد هجوم قراصنة على خط أنابيب بنزين في الولايات المتحدة، أعرب رئيس المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات عن قلقه بشأن البنية التحتية الطبية في ألمانيا.





وقال آرنه شونبوم في تصريحات لصحيفة "تسايت أونلاين" الإلكترونية: "أرى خطرًا أكبر على المستشفيات"، مشيرًا إلى العديد من هجمات القراصنة في السنوات القليلة الماضية، وقال: "تذكروا (الهجوم الإلكتروني) على مستشفى لوقس في نويس عام 2016، ومستشفيات في ولايتي راينلاند-بفالتس وزارلاند عام 2019، والمستشفى الجامعي في دوسلدورف عام 2020".





وأشار شونبوم أيضا إلى أنه في ظل جائحة كورونا اضطرت العديد من الشركات إلى تمكين موظفيها من العمل في المنزل في غضون فترة زمنية قصيرة، وقال: "لقد تم رقمنة الكثير من الأعمال على أمل أن يعمل كل شيء الآن"، موضحًا أن النتيجة هي أن العديد من الأنظمة صارت عرضة للهجوم.



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وقال إنه في ألمانيا غالبًا ما يكون الأمر سهلًا للغاية بالنسبة للقراصنة، وأوضح: "غالبًا ما تسد الشركات ببطء شديد الثغرات الأمنية المعروفة".يُذكر أن مبتزين قاموا في منتصف مايو الجاري بشل خط أنابيب في الولايات المتحدة عبر هجوم قرصنة، وتوقف خط الأنابيب عن العمل تماما، مما تسبب في نقص في البنزين في أجزاء من البلاد.كورونا في ألمانياتسبب خطأ في مركز للتطعيم ضد كورونا في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا في إعطاء 17 شخصًا لقاح استرازينيكا بدلًا من لقاح موديرنا.وقالت جمعية التأمين الصحي، اليوم السبت، إنه لم يتبين بعد على وجه الدقة من كان هؤلاء الأشخاص.وكان قد تم تطعيم 69 شخصًا في المركز يوم الثلاثاء الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، كلاوس هيكرمان إنه قد تم إبلاغ هؤلاء الأشخاص كتابيًا ولم تتمكن الجمعية من إعطاء بيانات عن أعمارهم بالضبط، وقالت إن الواقعة مرتبطة بجرعات أولى.يذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم توصي بإعطاء لقاح إسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا مع إمكانية إعطاء هذا اللقاح أيضًا للفئات العمرية الأصغر عند الرغبة مع الأخذ بمشورة طبية.