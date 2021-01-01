

جوجل كروم يحل مشكلة كلمات المرور المسروقة في خطوة واحدة جوجل كروم يحل مشكلة كلمات المرور المسروقة في خطوة واحدة

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل خاصية جديدة إلى برنامجها لتصفح الإنترنت جوجل كروم تتيح حل مشكلة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم في العديد من الخدمات والمواقع والتي تمت قرصنتها في خطوة واحدة.



وفي حين أن برامج تصفح الإنترنت المعتادة تحذر المستخدم عندما يتم رصد كلمة المرور الخاصة به ضمن قائمة كلمات المرور التي تعرضت للقرصنة، فإن المتصفح كروم سيتيح للمستخدم حل المشكلة من خلال النقر على زر واحد.



وحسبما أعلنت شركة جوجل جوجل خلال مؤتمر مطوري تطبيقات "جوجل آي/أو"، فإنه عندما ترصد جوجل كلمة مرور ضعيفة أو تعرضت للقرصنة، سيقوم المساعد الرقمي جوجل أسيستنت بإظهار زر "تغيير كلمة المرور" أمام المستخدم.

وستبدأ جوجل بتوفير الخاصية الجديدة لإصدار كروم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة، على أن تبدأ توفيرها تباعا في مختلف إصدارات كروم على مستوى العالم.

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في الوقت نفسه فإن هذه الخاصية ستعمل فقط مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر و"عدد صغير" من المواقع الأخرى في البداية.ويحتاج المستخدم إلى تفعيل خاصية "متابعة كلمة المرور" في إعدادات المتصفح كروم.جوجل هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.يضاف إلى ذلك توفيرها لإمكانية نشر المواقع التي توفر معلومات نصية ورسومية في شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس وإتاحة أوركوت التي تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو، علاوةً على الإعلان عن نسخ مجانية إعلانية من الخدمات التكنولوجية السابقة. يقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم جوجل بليكس، في مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا.وفي التاسع عشر من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي.وبعد ذلك واصلت شركة جوجل ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول في شراكات جديدة. وطوال مراحل ازدهار الشركة، كانت ركائزها المهمة هي المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع والإبقاء على العلاقات الإيجابية بين موظفيها.ولأكثر من مرة، احتلت الشركة المرتبة الأولى في تقييم لأفضل الشركات تجريه مجلة فورتشن كما حازت بصفة أقوى مئة علامة تجارية في العالم الذي تجريه مجموعة شركات ميلوارد براون.