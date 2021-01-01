فيسبوك ترفع حالة الطوارئ لوصول التطبيق لنجمة واحدة

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كشفت تقارير أن شركة Facebook فيسبوك رفعت حالة الطوارئ بعد وصول تقييم تطبيق فيسبوك إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعد حملة الهجوم عليه من المستخدمين فى العالم العربى، حيث وصل إلى نجمة واحدة فقط على متجر App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة أبل، فيما يواصل تراجعه على متجر Google Play لهواتف أندرويد.







وبحسب شبكة NBCNews الأمريكية، فإن فيسبوك رفعت حالة الطوارئ داخل الشركة، وتم تصنيف الحدث على أنه SEV1 أي الخطورة 1، وهى أولى درجات الطوارئ في فيسبوك، والذى يستخدم عند وجود مشكلة كبيرة داخل الشركة، وتليها مرحلة SEV0 والتي يتم استخدامها عند تعطل التطبيق، والتي تعد أقصى مشكلة فنية من حيث الخطورة.

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واضطلعت NBCNews على لقطات من لوحات الرسائل الداخلية بين موظفى فيسبوك وإعلانهم للطوارئ، عندما وصل تطبيق فيسبوك إلى نجمة واحدة على متجر App Store.وصرح أحد كبار مهندسي البرمجيات في فيسبوك للشبكة بأن "ثقة المستخدم تتراجع بشكل كبير مع التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين"، وأن مستخدمينا مستاؤون من طريقة تعاملنا مع الموقف.وأضاف أن المستخدمين يشعرون بأنهم يتعرضون للرقابة، وأنهم يحصلون على توزيع محدود، ويتم إسكاتهم في النهاية، ونتيجة لذلك، بدأ مستخدمونا في الاحتجاج من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة لتطبيق فيسبوك.وفقا للشبكة، فإن الوثائق التي تم الحصول عليها من داخل فيسبوك تشير إلى أنه أثناء المناقشات الداخلية، اتصلت الشركة بمتاجر التطبيقات للسؤال عما إذا كان سيتم إزالة التعليقات السلبية أو المسيئة، ورفضت شركة “أبل”، وفقًا لما نشره موظف فيسبوك، حيث قال إنها اتصلت بفريق علاقات مطوري شركة “أبل” بشأن هذه المشكلة، ولكن لم ترد شركتا أبل وجوجل على تأكيد صحة هذا الزعم.وقال آندي ستون المتحدث باسم فسبوك، في بيان: "تم تصميم سياساتنا لمنح الجميع رأيًا مع الحفاظ على سلامتهم في تطبيقاتنا، ونطبق هذه السياسات على قدم المساواة، بغض النظر عن من ينشر أو معتقداتهم الشخصية، ولدينا فريق متخصص، يضم متحدثين بالعربية والعبرية، يراقب عن كثب الوضع على الأرض، ويركّز على التأكد من أننا نزيل المحتوى الضار، مع معالجة أي أخطاء إنفاذ في أسرع وقت ممكن".وشهدت شركة فيسبوك حملة هجوم كبيرة من مستخدميها فى الوطن العربى بسبب ما يراه بعض المستخدمين تحيزا من الشركة تجاه ما يحدث فى فلسطين وعدم موقفها الواضح والصريح تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وكذلك حذف منشورات ومشاركات المستخدمين الداعمة.وانهال غضب المستخدمين فى الوطن العربي على تطبيق فيسبوك على متجرى Google Play لشركة جوجل، وكذلك App Store لشركة أبل والقيام بخفض التقييم لتطبيق فيسبوك، فى محاولة لتخفيضه لأدنى مستوى وهو نجمة واحدة تمهيدا لحذفه.ويعنى تقييم موقع فيسبوك بنجمة واحدة على متجري تطبيقات جوجل وأبل بأن التطبيق مهدد بالحذف من على هذه التطبيقات، حيث إنه وفقا لسياسة متجرى تطبيقات أبل وجوجل أى تقييم يتم تصنيفه بنجمة واحدة يحذف مباشرة من على المتجر.