جوجل بلاي لا يعمل؟.. إليك 3 حلول لإصلاح مشاكل متجر أندرويد الأكثر شيوعا



جوجل بلاي جوجل بلاي

يعد متجر جوجل بلاي Google Play، أحد أهم التطبيقات في أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، حيث يساعد المستخدمين على تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية وتثبيتها على هواتفهم الذكية بكل بسهولة، إلى جانب أمان عملية التحميل من خلال أدوات التحقق والحماية التابعة لشركة جوجل.







وبحسب ما ذكره موقع "republic world"، يحتوي النظام الأساسي لمتجر هواتف أندرويد على الملايين من التطبيقات والألعاب، وغير ذلك الكثير الذي يمكن للأشخاص حول العالم الوصول إليه بسهولة باستخدام واجهة التطبيق البسيطة لمتجر Play.

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ولكن قد يواجه مالكو هواتف أندرويد بعض المشكلات أثناء استخدام جوجل بلاي، أو أن متجر لا يقوم بتثبيت التطبيقات التي يريد المستخدم تحميلها، فقد أبلغ العديد من المستخدمين مؤخرا أن متجر بلاي لا يعمل ولا يعرفون السبب.كيفية إصلاح مشكلة توقف متجر جوجل بلايأولا: مسح ذاكرة التخزين المؤقتة في متجر بلاي:يمكنك عادةً مسح ذاكرة التخزين المؤقت بمتجر جوجل بلاي على جهازك من وقت لآخر، إذ تعمل هذه الخطوة على إزالة بعض الملفات المؤقتة وتحرير بعض المساحة اللازمة لعمل التطبيق ويمكن أن تساعد أيضا في حل مشكلات أخرى، ولمسح ذاكرة التخزين المؤقت في متجر بلاي، اتبع الخطوات التالية:1. افتح تطبيق الإعدادات بـ هاتفك الأندرويد.2. انقر فوق خيار التطبيقات ولإشعارات، ثم مرر لأسفل وابحث بين جميع التطبيقات المثبتة على جهازك عن تطبيق جوجل بلاي Google Play.3. بمجرد فتح تطبيق بلاي، ستجد مجموعة من الخيارات انقر فوق مسح ذاكرة التخزين المؤقت.4. بعد ذلك، قم بالنقر فوق خيار مسح البيانات.5. اخرج من صفحة الإعدادات، ثم عد مرة أخرى وافتح متجر جوجل بلاي وقم بتجربة تحميل تطبيق جديد، وستجد أن المشكلة قد حلت.ثانيا: أعد تشغيل جهازك:إذا كنت لا تزال غير قادر على التنزيل بعد مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لمتجر بلاي، قم بإعادة تشغيل هاتفك، حيث ستساعدك هذه الخطوة على تحديث جهازك بالكامل، مما سيؤدي إلى إيقاف تشغيل جميع التطبيقات غير الضرورية، والتي تعمل في خلفية الجهاز والتي قد تؤثر على أداء التطبيقات الأخرى، كما أنه يعيد الاتصال بالإنترنت.ثالثا: بلاي ستور لا يعمل مع بيانات شبكات الجوال:- إذا كان تطبيق متجر بلاي لا يعمل بشكل جيد أثناء تشغيل بيانات الجوال، قم بإغلاق التطبيق تماما، إلى جانب جميع التطبيقات أو البرامج الأخرى التي تعمل في الخلفية، ثم حاول فتحه مرة أخرى.- قم بإلغاء تثبيت التطبيقات والملفات غير المرغوب فيها، حيث ستساعدك هذه الخطوة على الحصول على مساحة تخزين أكبر مما يساعد في تحسين أداء الهاتف الذكي بشكل عام، ومع تحرير مساحة كافية لن يتعطل متجر Google Play مرة أخرى، بل سيكون قادرًا على التحميل والتثبيت بسرعة.