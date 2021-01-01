موظفو آبل وجوجل وأمازون يهاجمون شركاتهم بسبب دعم إسرائيل

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صورة الخبر: آبل وجوجل وأمازون
آبل وجوجل وأمازون

أعرب عدد كبير من الموظفين في شركات آبل وجوجل وأمازون، عن دعمهم للفلسطينيين بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والتى أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين والأطفال، حيث طالبوا شركاتهم باتخاذ مواقف واضحة ضد ما يحدث.



وبحسب موقع Fox Business التابع لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإن موظفو شركات التكنولوجيا العملاقة في أمازون وجوجل وآبل طالبوا المسئولين من خلال الرسائل المفتوحة والرسائل العامة إعلان تضامنهم الواضح مع الفلسطينيين.

وقال تحالف من موظفي شركة أمازون، إن الشركة متواطئة في عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل على فلسطين، وذلك في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر.



وأشار التحالف أيضًا إلى أن أمازون وجوجل وقعا عقدًا بقيمة مليار دولار مع إسرائيل في شهر أبريل لتقديم خدمات إلكترونية لها، حسبما ذكرت وكالة رويترز، والتى وصفها الموظفون بأنها جزء من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل.

وكانت اعتذرت شركة فيسبوك لجميع مستخدميها فى فلسطين والعالم العربي عن ما حدث بشأن منع المشاركات بخصوص مناصرة القضية الفلسطينية، وكذلك ما حدث من حذف لصور المسجد الأقصى عبر تطبيقها Instagram إنستجرام.



وقالت فيسبوك فى بيان لها، أن ماحدث كان خطأ تقنيا متعلقا بـ"خوارزميات مراجعة المحتوى" على الموقع، وأن ما حدث من حظر لبعض القصص اليومية والمنشورات وكذلك الصور وصور المسجد الأقصى كانت عبارة عن خطأ تقني وفني وأنها ستعمل على إصلاحه.

المصدر: موقع Fox Business

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