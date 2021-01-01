طريقة تحميل تحديث لعبة "ماين كرافت" الأخير خطوة بخطوة مجانا



لعبة "ماين كرافت" لعبة "ماين كرافت"



تحديث لعبة ماين كرافت الأخير أصبح متاحا لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهواتف الذكية أيضا، كما يعمل تحديث لعبة ماين كرافت في معمارية الحاسوب 8 بت الشهيرة، مع عالم مفتوح تم إنشاؤه من الناحية الإجرائية عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك: أجهزة ويندوز، و Mac و أندرويد و iPhone و Xbox و منصات .PlayStation



وحسبما ذكر موقع "91mobiles" التقني، فأن ماين كرافت Minecraft، هي نوع من ألعاب الفيديو المبتكرة، تم تطوير بواسطة المطورين السويديين Mojang، وهي مملوكة في الوقت الحالي، لشركة مايكروسوفت Microsoft، وهي تتيح للمستخدمين استكشاف التضاريس وبناء عوالم افتراضية جديدة باستخدام أنواع مختلفة من الكتل والموارد الأخرى.



وفيما يلي نستعرض إليك دليل سهل خطوة بخطوة حول كيفية تنزيل تحديث لعبة ماين كرافت Minecraft مجانا بالتحديث الأخير، على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية:

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

قد يعجبك أيضا...

يوجد إصداران من لعبة ماين كرافت، الأول وهو إصدار مطور لنظام التشغيل ويندوز 10 تدعى Minecraft، و Minecraft Java، وهي نسخة أكثر شيوعا تدعم اللععبة عبر جميع أنظمة الحاسبات بما في ذلك إصدارات ويندوز الأقل وماك وLinux.ويتوفر إصدار آخر مخصص لنظام التشغيل ويندوز 10، والمعروف أيضا باسم Bedrock، والذي كان يعرف سابقًا باسم إصدار Pocket، وهو يدعم أيضا الأجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS و أندرويد و PS4 و Xbox One ووحدات التحكم بالألعاب الأخرى.ولتحميل الإصدار التجريبي من نسخة Bedrock من تحديث لعبة ماين كرافت بالتحديث الأخير، على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، والذي يوفر ساعة واحدة و 40 دقيقة من وقت اللعب أو 5 أيام داخل اللعبة مجانا كنسخة تجريبية، لذا سيتعين عليك دفع اشتراك للاستمرار في اللعبة بعد انتهاء هذه المدة:1. قم بفتح متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.2. ثم قم بنسخ ولصق هذا الرابط (minecraft.net/en-us/free-trial)، بشريط العنوان بالمتصفح للوصول إلى موقع الويب الخاص بالإصدار التجريبي المجاني من لعبة ماين كرافت.3. ستري مجموعة من الخيارات بالصفحة، انقر فوق الزر الذ يحمل اسم ويندوز.4. ستقوم هذه الخطوة بتوجيهك إلى صفحة لعبة ماين كرافت الخاصة بنظام التشغيل ويندوز 10 بمتجر مايكروسوفت، وانقر على خيار تجربة مجانية Free Trial.5. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف مايكروسوفت الخاص بك.6. افتح الملف الذي تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لتثبيت اللعبة.كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت على أندرويد وآيفون1. افتح متجر التطبيقات التابع له نظام تشغيل هاتفك، وقم بالبحث عن لعبة Minecraft،(أو بدلا من ذلك انقر على الروابط التالية: لأندرويد من هنا https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe&hl=en_IN&gl=US، ولآيفون من هنا https://apps.apple.com/us/app/minecraft/id479516143).2. قم بشراء اللعبة من المتجر باستخدام إحدى خيارات الدفع الالكترونية مثل بطاقات الائتمان.3. بعد اتمام عملية الدفع، سيظهر لك زر التثبيت انقر عليه.4. بمجر اتمام عملية التحميل قم بفتح لعبة ماين كرافت وابدأ في استكشاف العالم الافتراضي الممتع.