للحصول على العلامة الزرقاء.. تويتر يصدر شروطا جديدة لتوثيق حسابات مستخدميه

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قرر موقع تويتر Twitter إعادة النظر فى برنامج التحقق الخاص به، والذى بموجبه يتم السماح للمستخدمين بطلب الحصول على العلامة الزرقاء، وذلك وفقا لعدد من الشروط والتعليمات الجديدة على الملفات الشخصية والحسابات.



وبحسب موقع The Verge فإن تويتر قد أقر عددا من الشروط الجديدة للحصول على العلامة الزرقاء، حيث سيتعين على المستخدمين استيفاء معايير التحقق مجددا في تويتر، والتي تتضمن امتلاك حساب لعدد من الفئات المحددة تندرج تحت واحد من ستة أنواع مختلفة من التصنيفات.

وتضم الفئات الستة كلا من : - الحكومة

- الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

- المنظمات الإخبارية والصحفيون

- وسائل الترفيه

- الرياضة والألعاب

- النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين





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وسيتمكن المستخدمون من تقديم طلب للتحقق في علامة التبويب فى "إعدادات الحساب" خلال الأسابيع القليلة المقبلة". وبمجرد التقديم سيقوم تويتر بالرد خلال فترة قليلة، وإذا تمت الموافقة على عملية التحقق ، فستظهر العلامة الزرقاء في ملفك الشخصي تلقائيًا.أما إذا لم يوافق تويترعلى طلبك وما زلت تعتقد أنك مؤهل لتوثيق حسابك ، فيمكنك إعادة تقديم الطلب في غضون 30 يومًا من قرار الشركة، وإذا تم التحقق من حسابك بالفعل ، فلن تحتاج إلى إعادة تقديم الطلب.وأطلق تويترعلى برنامج التوثيق في عام 2009 كوسيلة للتحقق من هويات المستخدمين البارزين "المعرضين لخطر انتحال الهوية"، لكن عملية التحقق كانت غامضة ولم تكن هناك طريقة واضحة للتقدم، وتغير ذلك عندما فتح برنامج التحقق الخاص به للجمهور في عام 2016.وتم إيقاف برنامج التحقق العام مؤقتًا في عام 2017 ، حيث حاول تويتر توضيح قواعده حول الحسابات المؤهلة للتحقق.وفقا لشروط التوثيق الجديدة للحصول على العلامة الزرقاء فى تويتر أن يكون للحسابات عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف تم التحقق منه وصورة ملف تعريف واسم عرض حتى تكون مؤهلاً.