لصالح إيدج.. مايكروسوفت تعتزم وقف متصفح إنترنت إكسبلورر

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صورة الخبر: مايكروسوفت
مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اعتزامها وقف العمل بمتصفحها الشهير "إنترنت إكسبلور"، بعد أكثر من 25 عاما على إطلاقه.

وذكرت مايكروسوفت، وفقا لقناة الحرة، اليوم الجمعة، أن دعم الإصدار الأخير من متصفح إنترنت إكسبلورر على "ويندوز 10" سيتوقف، اعتبارا من تاريخ 15 يونيو 2022، مضيفة أنها ستصب تركيزها على تطوير المتصفح "إيدج"، الذي أطلقته في 2015.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنها ستوجه تركيزها على متصفح "إيدج" لأسباب بينها ما يتمتع به من قدرة على التوافق مع المواقع والبرمجيات المختلفة، وتبسيط الإنتاج والعمل باستخدامه، بالإضافة إلى ما يتمتع به من إعدادات أمان متقدمة.

وكانت مايكروسوفت مهدت منذ العام الماضي لطرح المتصفح "إيدج" كبديل لـ"إنترنت إكسبلورر" عندما أعلنت اعتزامها دمج "إيدج" بنظام التشغيل "ويندوز 10"، بشكل لا يمكن حذفه.

المصدر: اش ا

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