بعد ألمانيا.. الأرجنتين تمنع واتسآب من تنفيذ شروط سياسة الخصوصية

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أمرت الحكومة الأرجنتينية فيسبوك، بتعليق تفعيل شروط سياسة الخصوصية لتطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب، لمدة 6 أشهر، ومنع واتسآب من جمع البيانات الشخصية للمستخدمين ومشاركتها مع أى تطبيقات أو شركات أخرى.



وجاء في قرار نشر في الجريدة الرسمية الأرجنتينية أن التعليق سيستمر 6 أشهر على الأقل ويهدف إلى منع إساءة استخدام الهيمنة على المستخدمين ن قبل فيسبوك وواتسآب.



وبحسب صحيفة BA Times الأرجنتينية فإن الوكالة الوطنية التي تحمي البيانات الشخصية والوصول إلى المعلومات العامة ستقوم بإجراء تحقيق في خطط فيسبوك.

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وأضافت الوكالة أن التعليق كان ضروريًا بسبب "عدم التناسق الهائل بين المستخدمين وواتساب" الذي سيجبر غالبية الأفراد على قبول الشروط الجديدة ، مما يسمح لواتسآب "بجمع تفاصيل شخصية مفرطة" لمشاركتها مع التطبيقات الأخرى ضمن تطبيقات فيسبوك.وفقًا لوزير التجارة الداخلية ، فإن 76 % من الهواتف الذكية في الأرجنتين تستخدم تطبيق الدردشة واتسآب المملوك لفيسبوك، حيث عبرعن قلقه من إمكانية استغلال المستخدمين واستبعاد المنافسين ، وقال إن ذلك قد يؤثر على "المصالح الاقتصادية العامة".ومنذ أيام، منع منظمو حماية البيانات في ألمانيا، عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك من استخدام بيانات من مستخدمي تطبيق واتسآب، يأتي هذا التطور في أعقاب الجدل حول شروط الخصوصية الأخيرة لتطبيق المراسلة والتي تعتقد السلطة أنها غير قانونية.واتخذت عددا من الدول الأخرى إجراءات صارمة ضد محاولات فيسبوك لمشاركة بيانات المستخدمين بين تطبيقاتها المختلفة ، حيث اتخذت الولايات المتحدة والهند والبرازيل وألمانيا إجراءات مماثلة.