أشارت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى أن مايكروسوفت من الممكن أن تتخلى عن تطوير نظام Windows 10x الذي كان يفترض أن يحدث نقلة نوعية في عالم الحواسب.
وتبعا للمدون الشهير براند سامس فإن "مايكروسوفت قررت تأجيل إطلاق Windows 10X حاليا، وفي حال قررت إطلاقه فإنه لن يظهر للمستخدمين قبل نهاية العام الجاري، وتركز الشركة حاليا على تطوير أنظمة Windows 10 الحالية لدعمها بمميزات إضافية".
ويرى المدون أن "Windows 10X من المحتمل ألا يطلق بالصورة التي كانت قد وضعت له، فمستخدمو حواسب ويندوز لا يحتاجون تغييرا جذريا في أنظمة عمل أجهزتهم، بل هم بحاجة لبعض الوظائف الجديدة التي ستسهل استخدام Windows 10 وتجعله أكثر عملية، كما يحتاجون لتطبيقات توفر لهم بيئة افتراضية آمنة بالنسبة للبيانات، إضافة لواجهات استخدام جديدة".
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التعليقات على هل تخلَّت مايكروسوفت عن Windows 10x الجديد؟
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