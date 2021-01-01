تحذيرات من أخطار تهدد ملايين حواسب Dell حول العالم

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حواسب Dell

حذر خبراء من شركة SentinelLabs من ثغرات برمجية قد تهدد أمن بيانات ملايين حواسب Dell المطروحة في مختلف بلدان العالم.

وأشار الخبراء في الشركة المذكورة إلى أنهم اكتشفوا 5 ثغرات برمجية وصفوها بشديدة الخطورة في مشغل تحديث البرامج المخصص لحواسب Dell.

ونوهوا بأن مشغل تحديث البرنامج المذكور موجود في مئات ملايين حواسب Dell التي طرحت في العالم منذ العام 2009.

وتبعا للخبراء فإن الثغرات التي حملت الترميز "CVE-2021-21551"، من الممكن استغلالها للوصول إلى أنوية أنظمة تشغيل الحواسب وبياناتها، أو الحصول على أذونات للتحكم بهذه الأنظمة عن بعد.

وأشارت SentinelLabs إلى أنها أبلغت Dell بالثغرات المكتشفة، وتعمل الأخيرة على معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية، كما يتم إرسال رسائل تحذيرية للمستخدمين والمؤسسات التي قد تتأثر أجهزتها بذلك.

وتعد Dell واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم التي تبيع الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات المكتبية وأنظمة الخوادم سنويا للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء.

المصدر: 3dnews

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