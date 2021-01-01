حذف صور الأقصى ومنع المشاركات.. ماذا يحدث على إنستجرام وفيس بوك؟

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شهد موقع Instagram إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك خلال الساعات الماضية، موجة غضب كبيرة من المستخدمين، بعدما قام الموقع بحذف صور للمسجد الأقصى ، وكذلك حذف عدد من الهاشتاجات التى تحمل الإسم نفسه سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، الأمر الذى دفع العديد من المستخدمين إلى اتهام الموقع بالتحيز ضد الفلسطينين فى الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة على القدس وغزة.



وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن عدد كبير من المستخدمين قد فوجئوا بعدم تمكنهم من نشر صور المسجد الأقصى أو كتابة اسمه بعد محاولة لأكثر من مرة على انستجرام ، معتقدين أن إنستجرام قد قام بفرض رقابة على المحتوى الخاص بالأحداث بين الفلسطينيين والإسرائليين.



وفقا لموقع BuzzFeed News فإن هناك عدد من الموظفين داخل شركة فيسبوك قد لاحظوا إزالة اسم المسجد الأقصى أو الصور الخاصة به وقاموا بتقديم شكوى لإدارة فيسبوك لإبلاغهم بما يحدث، فيما قام موظف آخر بالاعتراض على ما حدث قائلا "كل من هذه الأخطاء غير مقبولة تمامًا، الأقصى هو ثالث المساجد قدسية في الإسلام وهو محور أساسى للعقيدة لحوالي 1.8 مليار شخص" .

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وأصدر موقع انستجرام بيانا يعتذر فيه ويوضح أن حذف صور المسجد الأقصى أو الهاشتجات المتعلقة به جاءت نتيجة خطأ تقنى خاص بعمليات مراجعات المحتوى، حيث أن هناك منظمة إرهابية تحمل اسم الأقصى بالعربية، و" Aqsa" بالإنجليزية، الأمر الذى أدى حذف الاسم على اعتبار أنها تشير لهذه المنظمة وليس للمسجد الأقصى.ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يعتذر فيها إنستجرام عن حذف المحتوى الخاص بالقضية الفلسطينية، حيث اعتذر أيضا الاسبوع الماضى عن حذفه لمحتوى عدد من المستخدمين ومنعه مشاركاتهم عن أحداث حى الشيخ جراح بالقدس، من خلال حذف القصص اليومية والمنشورات بعد تنفيذ عمليات لإخلاء عدد من الأسر الفلسطينية.وقال عدد من النشطاء أن انستجرام قام بحذف منشورات المستخدمين، ومحتوى عدد من المشاركات التي تتحدث عن عمليات إخلاء قامت بها إسرائيل في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.وأرجع رئيس انستجرام، Adam Mosseri آدم موسيري المشكلة وقتها إلى خطأ تقني في عمليات الحذف، واعتذر للمستخدمين الذين لم يتمكنوا من "لفت الانتباه إلى قضايا مهمة للغاية".وأيضا أثارت صفحة على موقع فيسبوك منذ أيام تسمى Jerusalem Prayer Team أضافت الملايين من المستخدمين دون علمهم، حيث تفاجئ عدد كبير جدا منهم بإعجابهم بالصفحة وكذلك الاشتراك فيها دون علم أو إراردة حيث تضم الصفحة أكثر من 75 مليون مشترك، وهى منظمة تعمل على جمع التبرعات لليهود فى جميع أنحاء العالم، مما أثار الشكوك والغضب كذلك حول إجبار العديد من المستخدمين على الإشتراك فيها.