بـ 3 دولارات.. تعرف علي مميزات خدمة تويتر المدفوعة Twitter Blue

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كشفت تقارير أن موقع تويتر يستعد لإصدار خدمة جديدة لمستخدميه تسمى Twitter Blue ستكون أول خدمة مدفوعة الأجر من الموقع حيث سيكون على المستخدمين الاشتراك فيها بشكل شهرى.



وبحسب موقع CNET فإن خدمة Twitter Blue ستكون عبارة عن ميزة توفر عددا من التغريدات المفضلة لدى المستخدمين، بالإضافة إلى أنها توفر تجربة للمستخدمين بدون إعلانات مع اشتراك شهور حوالى 3 دولارات أمريكى.



وقالت المسربة الشهيرة جين وونج، أن خدمة Twitter Blue ستشمل عدد أكبر من الميزات منها التراجع عن التغريدات وميزة Scroll التي تقدم للمستخدمين تجربة تصفح تغريدات خالية من الإعلانات، وكذلك ميزة Super Follows والتى تجعل المستخدم يبدو وكأنه مميزا عند متابعة أحد المشاهير.

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ومن ضمن الميزات المهمة فى خدمة Twitter Blue ميزة undo tweet أو "التراجع عن التغريدات" مقابل الدفع حيث يؤدي التراجع عن التغريدة إلى التراجع عن التغريدات الخاصة بهم كما ستبدو وكأنه تم منع إرسالها من الأساس.وكان تويتر أعلن عن أنه أتاح ميزة جديدة تسمى Tip Jar أو الإكراميات لبعض المستخدمين والتي تتيح لهم إرسال أموال إلى حساباتهم المفضلة التى يقومون بمتابعتها من خلال التطبيق، مع طرح الميزة لجميع المستخدمين قريبا.