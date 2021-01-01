تيك توك تحذف أكثر من 500 ألف حساب لهذا السبب

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حذفت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، الألاف من حسابات مستخدميها على المنصة، بعد أن تلقت أمرا تنظيميا من هيئة حماية البيانات الإيطالية بإعادة التحقق من أعمار المستخدمين المشتركين بمنصتها في الدولة.



وحسبما ذكره موقع "gizchina"، قامت منصة "تيك توك" بحذف أكثر من 500 ألف حساب ضمن قاعدة مستخدميها في إيطاليا، بعد تدخل من الجهاز المنظم لحماية البيانات في الدولة، والذي طالب الشركة الصينية رسميا، بإعادة فحص حسابات مستخدمي التطبيق لترى ما إذا كانت تطابق شروط الخدمة وأنها لم تسمح لمن هم دون أقل من 13 عاما بالتسجيل في الخدمة.



وقد أصدر المنظم الإيطالي، بإعادة التحقق من عمر جميع المستخدمين الإيطاليين، ومنع أي وصول من قبل المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وتنفيذ للأمر قامت شركة تيك توك بسؤال حوالى 12.5 مليون مستخدم إيطالي عما إذا كانوا أكبر من 13 عامًا، في الفترة من بين 9 فبراير و 21 أبريل.

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وخلال هذه الفترة، حذف تطبيق مقاطع الفيديو الشهير أكثر من 500 ألف حساب من مستخدميها الإيطاليين، للاشتباه في أنهم دون السن القانوني أو أقل من 16 عامًا، التي تنص عليها قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.وفي شهر يناير من ها العام، قالت منصة تيك توك: "إنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات لمنع المستخدمين الإيطاليين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الاشتراك في التطبيق"، وذلك بعد أن شاركت فتاة إيطالية تبلغ من العمر 10 سنوات في "تحدي الغيبوبة" على منصتها، والتي قامت بربط رقبتها بحزام لتتحدى كم من الوقت تستطيع حبس أنفاسها، مما تسبب في وفاتها اختناقا بسبب التحدى المنتشر على التطبيق في ذلك الوقت.وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت في 22 يناير الماضي، بعد حادثة الفتاة المأساوية أنها ستحظر مؤقتًا على المستخدمين الذين لا يمكن ضمان سنهم من الوصول إلى تيك توك، فقد لاقى تطبيق الفيديو الصيني ضجة كبيرة وحظي بشعبية هائلة بين فئة المراهقين في الدولة، ولذلك، يجب أن يكون هناك بعض القوانين والأحكام المسيطرة على الخدمة، وإلا فأن الأمور قد تخرج عن السيطرة بسرعة مع الأطفال.تيك توك تختبر عمليات الشراء داخل التطبيقفي إطار جهودها لتزويد منصتها بإحدى خدمات التجارة الإلكترونية العالمية وفقًا للتقارير الأخيرة، فأن تيك توك تختبر حاليًا عمليات الشراء داخل التطبيق، وعلى الرغم من المشاكل الأخيرة التي يواجهه تطبيق التواصل الصيني بسبب تهديدات الحظر من حكومة الولايات المتحدة، لا تزال أعمال الشركة مزدهرة، لذلك يسعي عملاق الفيديوهات القصيرة منافسة خدمات كبيرة في مجال التجارة الالكترونية مثل فيسبوك.وتشير التقارير السابقة، إلى أن تيك توك ستتعاون مع العلامة التجارية لأزياء الشارع و Hype والعلامات التجارية الأخرى لاختبار المبيعات داخل التطبيق في أوروبا، ومن الواضح أن هذه الخطة لإطلاق مجموعة واسعة من خدمات التجارة الإلكترونية العالمي، ستزيد بشكل كبير من حدة المنافسة المشتعلة بين تيك توك وفيسبوك.