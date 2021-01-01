"سي إن بي سي": برمجيات الفدية الخبيثة تواصل الهجوم على مؤسسات وشركات عالمية



برمجيات الفدية الخبيثة برمجيات الفدية الخبيثة

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن برمجيات الفدية الخبيثة تواصل الهجوم على مؤسسات وشركات حول العالم.



ونقلت الشبكة عن مسؤول الخدمات الصحية الأيرلندية قوله إن هناك "هجوم فدية كبير" على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به.



ووفقا للشبكة الأمريكية، لم يتأثر برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في إيرلندا، وسيتم المضي قدمًا في المواعيد كما هو مخطط لها، لكن تم إلغاء الاتصال بوابة التسجيل لتلقي اللقاح.

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كما أنه لا يمكن للأطباء أيضًا تحويل الأشخاص لإجراء اختبارات كورونا، لذلك تم إخبار المرضى باستخدام مراكز الاختبار بدون حجز مسبق.يأتي ذلك في أعقاب هجوم إلكتروني كبير من فيروس الفدية على خط أنابيب كولونيال في الولايات المتحدة أدى إلى شلّ أنظمة توصيل الغاز في الولايات الجنوبية الشرقية.وقالت شركة "توشيبا": “إن الشركة كانت ضحية لهجوم برمجيات الفدية”.برامج الفدية هي نوع من البرامج الضارة التي تم تصميمها لمنع الوصول إلى نظام الكمبيوتر.ويطالب المتسللون بدفع الفدية - عادةً ما تكون عملة مشفرة - مقابل استعادة الوصول للبيانات.