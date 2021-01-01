ميزة جديدة من واتساب تغير أهم القواعد بين أندرويد وiOS



ميزة جديدة من واتساب ميزة جديدة من واتساب

ساعات قليلة وستدخل سياسة واتساب الجديدة والمثيرة للجدل حيز التنفيذ بعد تأخير طرحها عدة مرات، والتي واجهت الكثير من الانتقادات على مدار الشهور الماضية، إلا أن تطبيق المراسلة الأشهر WhatsApp، مستمر في تطوير وظائفه عبر الأنظمة الأساسية للهواتف الذكية.



وبحسب ما ذكره موقع "geo news"، يعمل تطبيق التراسل الفورى المملوك لشركة "فيسبوك" في الوقت الحالي على تطوير ميزة جديدة تدعى "ترحيل الدردشة chat migration"، والتي تتيح لمستخدمي خدمة المراسلة “واتساب” التخلص من القيود الخاصة بنقل البيانات بين أنظمة التشغيل، والسماح لهم بنقل الدردشات والرسائل بسهولة بين نظامي أندرويد وiOS.



ووفقا لـ WABetainfo، وهو موقع ويب يتتبع التغييرات الجديدة في الإصدارات التجريبية من تطبيق واتساب، فأن ميزة "ترحيل الدردشة" ستتوفر في تحديث مستقبلي من تطبيق التراسل، والتي أشارت إليها تقارير سابقة أنها تعد جزءا من دعم الأجهزة المتعددة المنتظر من واتساب.

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وتهدف ميزة الترحيل المستقبلية من "واتساب" للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم بين هواتف أندرويد وآيفون، من أجل الاستغناء عن تطبيقات الجهات الخارجية التي تنتهك شروط الخدمة الخاصة بـ "واتساب"، والتي تزعم مساعدتهم على نقل دردشات تطبيق التراسل بين النظامين.ميزة جديدة من واتسابوأشار موقع WABetaInfo، الذي يراقب عن كثب التطورات المتعلقة بتطبيق التراسل، إلى أن "واتساب" يعمل أيضًا على ميزة أخرى تسمح للمستخدمين بتغيير "بعض الألوان" داخل التطبيق.الجدير بالذكر أن فريق واتساب يختبر في الوقت الحالي ميزة أخرى مخصصة لنظام التشغيل أندرويد، والتي تعمل على إضافة طبقة باستخدام كلمات المرور لتشفير النسخ الاحتياطية للدردشة على خدمة التخزين السحابي المملوكة لجوجل.وتتمثل الميزة الجديدة الأكثر أمانًا لتخزين النسخ الاحتياطية، والتي يتم اختبارها حاليا ضمن الإصدار التجريبي من "واتساب" على نظام التشغيل أندرويد، في حماية النسخ الاحتياطية لمحفوظات دردشات "واتساب" على جوجل درايف، إذ يعتمد عليها إصدار أندرويد من تطبيق المراسلة للاحتفاظ بنسخة احتياطية من الدردشات المتبادلة على المنصة.