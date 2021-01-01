اتبعها فوراً.. نصائح مهمة لحماية الكمبيوتر من الاختراق



نصائح مهمة لحماية الكمبيوتر نصائح مهمة لحماية الكمبيوتر

تعتبر من أهم الأولويات عند استخدام حاسوب جديد تتمثل في حماية الكمبيوتر من الاختراق، حيث تعد الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت أكثر عرضة لهجمات القراصنة، ولكن نظرا للرابط المهم بين الجهاز والشبكة العنكبوتية والذي لا يمكن للمستخدمين الاستغناء عنه في الوقت الحالي، يتعين عليك حماية الكمبيوتر من الاختراق بعدة طرق مختلفة.



كيف تحمي الحاسوب ومعلوماتك الشخصية من الاختراق الضار

يعتمد الملايين من الأشخاص على استخدام الكمبيوتر في مجالات مختلفة حول العالم، بل أصبحت الحاسبات من الركائز الاساسية للعديد من أسواق العمل سواء الجماعية أو الفردية، ولأن أجهزة الحاسوب تحتوي علي معلومات وبيانات مهمة يجب على مستخدميها حمايتها من الاختراق الضار.



طريقة حماية جهاز الكمبيوتر من الاختراق بطريقة سهلة وبدون برامج

توجد عدة طرق لحماية أجهزة الكمبيوتر يجب على مستخدم الجهاز اتباعها لتتفادي التعرض للاختراقات أو تفادي الهجمات الضارة العشوائية التي تصيب أنظمة تشغيل الحاسبات، والتي من خلالها سوف يكون قادرا على حماية الكمبيوتر الخاص به من الاختراق بطريقة سهلة ودائمة.

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خطوات حماية الكمبيوتر من الاختراقباتباعك لبعض النصائح البسيطة أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر تحميك من التعرض لخطر الاختراق أو سرقة بياناتك الشخصية، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بشكل مستمر، أقرأ بعناية النصائح التالية لحماية الكمبيوتر من الاختراق:1. تجنب فتح بعض الراوبط في رسائل البريد الالكتروني:قد يتصادف وتصلك رسالة عبر البريد الالكتروني أثناء استخدامك للكمبيوتر، من جهة اتصال غير معروفة ويروادك الفضول في قراءة محتواها، ولكن احذر فبعض رسائل البريد الإلكتروني الواردة قد تتضمن بعض الروابط المشبوهة والتي تغريك بعرض ما أو رحلة مجانية من أجل النقر على هذه الراوبط، حيث تتركز أغلب حيل الهاكرز في إرسال رسائل عشوائية تحوى روابط مشبوهة لتثبيت البرامج الضارة على جهازك.2. احذر من النقر على النوافذ المنبثقة:تظهر بشكل عشوائي بعض النوافذ المنبثقة أثناء استخدامك لمتصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والتي قد تحتوي في معظم الأحيان على برامج خبيثة يتم تثبيتها على حاسوبك، أو قد تنقلك النوافذ الغير المرغوب فيه إلى صفحات مواقع مشبوهة تطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية أو بيانات الائتمانية، فمهما كانت الرسالة التي تحتويها النوافذ المنبثقة لا تنقر ابدا فوق زر موافق.3. استخدم جدار الحماية الخاص بنظام حاسوبك:تأتي بعذ أنظمة التشغيل بما يسمى جدار حماية مدمج داخلها، والتي تم تصميمها لحماية معلومات جهازك من الوصول الغير مصرح به من الشخاص سيئو النية.4. تأكد من تحديث نظام التشغيل وتطبيقات جهازك:تأكد باستمرار من الحصول التحديثات الجديدة لنظام التشغيل التابع له حاسوبك، لأنه يتضمن إصلاحات أمنية تعمل على سد الثغرات التي تسمح للمتسللين باختراق جهازك والوصول إلى بياناتك الشخصية، بالإضافة إلى ذلك احصل على تحديث تطبيقات ومتصفحات الويب المثبتة على جهازك.5. تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات:تعمل أحدث البرامج الأمنية على حماية الكمبيوتر ومكافحة الفيروسات واكتشافها بسرعة فور تنزبلها على جهازك، مما يعمل على حماية نظام التشغيل الخاص بجهازك من مخاطر الاختراق أو الاصابة باحد البرمجيات الخبيثة.