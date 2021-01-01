منافس Zoom يحصل على ميزات جديدة

أعلنت مايكروسوفت أن تطبيق Teams الذي يعتبر منافسا قويا لتطبيق Zoom سيحصل على ميزات تسهل استخدامه للعمل والاجتماعات الرسمية.
وأشارت الشركة إلى أنها بدأت منذ يونيو الفائت باختبار ميزة تكامل PowerPoint Live مع تطبيق Teams المخصص للأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز، ومؤخرا بدأت باختبار هذه الميزة لتطبيقها الخاص بأجهزة macOS أيضا، حيث يفترض توفرها للمستخدمين في يونيو القادم.
ومع طرح هذه الميزة لن يكون مستخدمو Teams مضطرين لتحميل ملفات PowerPoint (PPT) بشكل يدوي معقد نوعا ما لمشاركتها أثناء اجتماعات العمل عبر التطبيق، وسيتمكنون من مشاركة هذه الملفات إما عبر الدخول إلى PowerPoint ومن ثم النقر على زر Present in Teams، أو عبر PowerPoint Live من خلال زر "المشاركة" الذي سيتيح اختيار الملفات بسهولة.
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