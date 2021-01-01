حصلت خدمة Shorts في "يوتيوب" على عدة ميزات جديدة تجعل منها أكثر فائدة ومتعة للمستخدمين وصناع المحتوى.
وتبعال للقائمين على "يوتيوب" فإن مستخدمي خدمة Shorts في الولايات المتحدة بات بإمكانهم الاستفادة من مجموعة جديدة من المرشحات والفلاتر التي تساعدهم على التحكم بألوان ومظهر الفيديوهات القصيرة التي يريدون تحميلها في قنواتهم.
كما بات بإمكان صناع المحتوى تحميل فيديوهات قصيرة تتراوح مدتها ما بين 15 و60 ثانية، لكن الفيديوهات التي سترفق بموسيقى من مكتبة "يوتيوب" الإلكترونية ستحدد مدتها بـ 15 ثانية فقط.
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التعليقات على ميزات إضافية لاجتذاب المستخدمين تظهر في "يوتيوب"
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