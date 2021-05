اعتراف مثير للجدل.. إيلون ماسك مصاب بـ "متلازمة اسبرجر"؟ فيديو اعتراف مثير للجدل.. إيلون ماسك مصاب بـ "متلازمة اسبرجر"؟ فيديو

استضاف برنامج Saturday Night Live الشهير، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث لجأ إلى متابعيه على تويتر لمساعدته في الاستعداد لتقديمه البرنامج الشهير المعروف باسمه المختصر SNL، وأثار ظهوره في البرنامج الكثير من الجدل.



وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بصفته مقدم البرنامج الساخر "Saturday Night Live"، إنه مصاب بمتلازمة "Asperger"، وأضاف أنه أول مقدم لبرنامج "Saturday Night Live" مصاب بمتلازمة "أسبرجر"، أو على الأقل أول مقدم يعترف به، وذلك وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ومن المحتمل أنه نظرًا لطبيعة البث، لم يكن من الممكن أخذ إعلان ماسك على محمل الجد من قبل المشاهدين، وجدير بالذكر، أن متلازمة "أسبرجر" هي اضطراب يستمر مدى الحياة يتميز بصعوبات شديدة في التواصل مع المحيط، وتصور العالم من حولنا، والبقاء ضمن مجموعة نمطية ومتكررة من الاهتمامات والأنشطة مدى الحياة.

ويشار إلى أن ساترداي نايت لايف هو برنامج تلفزيوني أمريكي يُبث على الهواء منذ عام 1975، وهو في شكل كوميدي مبدئي، عادة ما يكون هناك ضيف شهير واحد على الأقل في كل حلقة مدتها 90 دقيقة، تتميز SNL باستضافة ممثلًا لديه فيلم للترويج له أو ضيف موسيقي، وعادة ما يروج لألبوم تم إصداره مؤخرًا.وفيما يتعلق بسبب ظهور إيلون ماسك فى هذا البرنامج، فإن الأمر قد يكون متعلق بالترويج لتسلا، فمن المكونات الرئيسية للمبيعات وأقوى أشكال الإعلان هو "الوسائط المكتسبة"، أو الإشارة إلى أنك لست مضطرًا للدفع مقابلها، وهو أمر قد توفره استضافة الضيف فى Saturday Night Live، حيث تشتهر شركة تسلا بأنها لا تقدم إعلانات مدفوعة الأجر، كما يمتلك ايلون ماسك مهارة كبيرة بهذا الشأن فلديه حساب مثير للجدل على تويتر، بما يكفي لكسب تأييد جاك دورسي وعادة ما لجنةالجدل بتغريداته لدى الأوراق المالية والبورصات - وغالبًا ما تتصدر تغريداته عناوين الصحف.والظهور الحالى فى Saturday Night Live ليس الأول لإيلون ماسك فى هوليوود، فقد كان منتجًا تنفيذيًا لـ Thank You for Smoking كما ظهر فى العديد من البرامج الشهيرة.