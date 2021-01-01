فى ظل التنافس التكنولوجى المتسارع بين الولايات المتحدة والصين، كشفت تقارير أن الصين قد قامت بإطلاق مجموعة من شبكة أقمار صناعية، فى أواخر أبريل الماضى، للتنافس مع شركة Starlink التابعة لإيلون ماسك.
وبحسب صحيفة South China Morning Post الصينية فإن شبكة الأقمار الصناعية التى أطلقتها الصين، تعد محاولة لإثبات نفسها فى عالم الإنترنت الفضائى، ومنافسة الولايات المتحدة متمثلة فى شركات Starlink لإيلون ماسك وكذلك شركات جيف بيزوس.
وتمتلك شركة China Satellite Network Group الصينية المملوكة للدولة مجموعة شبكة الأقمار الصناعية، والنى ستسعى لإطلاق أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض LEO في الفضاء ، وبث خدمات الإنترنت إلى أي مكان على كوكب الأرض.
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التعليقات على لمنافسة إيلون ماسك.. الصين ترد بشركة أقمار صناعية للإنترنت الفضائي
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