حذرت شركة Sony سونى اليابانية، من أن أجهزة PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 ستظل تواجه نقصًا في المعروض حتى العام القادم 2022 ، مما يشير إلى أن الشركة سوف تكون مقيدة في قدرتها على تعزيز أهداف المبيعات لأحدث وحدة تحكم ألعاب خاصة بها.
وبحسب وكالة بلومبرج فإن سوني أخبرت المحللين أنه من الصعب مواكبة الطلب القوي على أجهزة بلاى ستيشن 5 حيث كان من الصعب العثور عليها في المخزون منذ إطلاقها في نوفمبر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النقص الشديد في أشباه الموصلات التى تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ،كما لم تقدم الشركة تقديرًا رسميًا للوقت الذي تتوقع فيه عودة العرض إلى طبيعته.
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التعليقات على صدمة لمحبى بلاى ستيشن 5 .. سونى تعلن هذا القرار
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