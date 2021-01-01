مايكروسوفت تحذر.. هذا الرابط يعرضك للاختراق

أصدرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تحذيرا بشأن عملية احتيال جديدة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها Microsoft Outlook ، وذلك من خلال إرسال رابط للمستخدمين لاستهدافهم عند الضغط عليها.
وبحسب موقع صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن مايكروسوفت قامت بتحديد التهديد عبر البريد الإلكتروني في تطبيقها Microsoft Outlook ، والذى يعد عملية احتيال من خلال إرسال روابط ببطاقات الهدايا، مستهدفها المستخدمين فتحها، ومن ثم اختراقهم.
وأوضحت مايكروسوفت أنه يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية إلى الأشخاص الذين يعملون عن بُعد بسبب تفشى فيروس كورونا، كوفيد -19 ، كما تم إرسالها إلى إلى عدد من المنظمات وشركات الأعمال.
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