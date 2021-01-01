

مايكروسوفت تحذر.. هذا الرابط يعرضك للاختراق مايكروسوفت تحذر.. هذا الرابط يعرضك للاختراق

أصدرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تحذيرا بشأن عملية احتيال جديدة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها Microsoft Outlook ، وذلك من خلال إرسال رابط للمستخدمين لاستهدافهم عند الضغط عليها.



وبحسب موقع صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن مايكروسوفت قامت بتحديد التهديد عبر البريد الإلكتروني في تطبيقها Microsoft Outlook ، والذى يعد عملية احتيال من خلال إرسال روابط ببطاقات الهدايا، مستهدفها المستخدمين فتحها، ومن ثم اختراقهم.



وأوضحت مايكروسوفت أنه يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية إلى الأشخاص الذين يعملون عن بُعد بسبب تفشى فيروس كورونا، كوفيد -19 ، كما تم إرسالها إلى إلى عدد من المنظمات وشركات الأعمال.

قد يعجبك أيضا...

وتم إنشاء حوالي 120 نطاقًا مزيفًا لنشر هذه الروابط الاحتيالية حيث تدعي رسالة الاحتيال أنه يُطلب من أحد المستهدفين وكل فرد في فريقهم شراء بطاقات هدايا للمساعدة في الحفاظ على الروح المعنوية عالية وسط جائحة كورونا.وإذا قام الشخص المستهدف بالرد ، فسيُطلب منه شراء بطاقات هدايا لرئيسه فى العمل ثم إرسال الرموز ذات الصلة إليه مرة أخرى. حيث تم إرسال هذه الروابط لحسابات المستخدمين على مواقع LinkedIn وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة الأسماء المذكورة.وقالت مايكروسوفت ، إن عمليات الاحتيال تمكنت من سرقة ما يعادل 1.8 مليار دولار من الضحايا، فى العام الماضى 2020 وحده، حيث كان أكثر ما استهدفته صناعة السلع الاستهلاكية.