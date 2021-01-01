

تيك توك تنضم إلى «تحالف التكنولوجيا» لمواجهة الاستغلال والانتهاك الجنسي عبر الإنترنت تيك توك تنضم إلى «تحالف التكنولوجيا» لمواجهة الاستغلال والانتهاك الجنسي عبر الإنترنت

اعلنت منصة “تيك توك” TikTok الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة عالميا إلى “تحالف التكنولوجيا” وهي منظمة تعمل على حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت. وتظل سلامة المجتمع على رأس أولويات المنصة، حيث تولي أقصى درجات الحذر لسلامة المستخدمين المراهقين على وجه الخصوص. وتعكس العضوية الجديدة عدم تسامح “تيك توك” مع الاستغلال الجنسي للأطفال، وتسلط الضوء على أن هذا التحدي العالمي يتطلب استجابة جماعية.



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تدرك تيك توك أن الصناعة تكون في أقوى حالاتها عندما تعمل معًا ، ولهذا السبب تفخر المنصة بالانضمام إلى تحالف التكنولوجيا. من خلال هذه العضوية ، تأمل المنصة في تعميق نهجها القائم على الأدلة للتدخل والمساهمة في تعلمها الفريد من معالجة سلامة الأطفال واستغلالهم.

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كما تنضم “تيك توك” أيضًا إلى مجلس إدارة تحالف التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع عدد من اللجان التي تهدف إلى تعزيز الحماية للأطفال عبر الإنترنت وخارجها، لدفع الكشف عن التهديدات التي تمس سلامة الأطفال، وذلك تماشيا مع سياسات المنصة التي تضع سلامة المجتمع على رأس أولوياتها، لاسيما المراهقين.تعتمد هذه العضوية على شراكات سابقة مع منظمات أمان رائدة على الإنترنت، بما في ذلك معهد Family Online Safety Institute و ConnectSafely والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين (NCMEC) والتحالف العالمي WePROTECT ومؤسسة مراقبة الإنترنت، للمساعدة في ضمان سياسات وميزات المنصة الاستمرار في تعزيز بيئة آمنة، وقد أيدت “تيك توك” أيضًا تنفيذ المبادئ الطوعية لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، في محاولة لضمان استجابة متسقة وقوية لمواجهة الاستغلال عبر الخدمات.الحماية من الاستغلالإن المنصة تلتزم بسلامة القاصرين من مستخدميها ولا تتسامح مع أي محتوى أو سلوك يؤدي إلى الإساءة أو الأذى أو استغلال القاصرين أو تعريضهم للخطر كما هومنصوص عليه في إرشادات المجتمع، وعندما يكتشف النظام الأساسي أي محتوى مخالف فإنه يقوم فورا بإزالة المحتوى وإنهاء الحسابات والإبلاغ عن الحالات لإنفاذ القانون حسب الاقتضاء.البناء من أجل سلامة الشبابتهدف تيك توك إلى تنمية الحس الإبداعي والخيال من خلال أدوات سهلة وبسيطة لصناعة المحتوى، بهدف صنع محتوى جذاب وممتع ومفيد في كل مجالات الحياة. وتعمل تيك توك على تصميم تجارب مناسبة للفئة العمرية للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، وتقدم عددًا من الضمانات لدعم المراهقين في بداية رحلتهم الرقمية، ومنها على سبيل المثال تعيين حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا على الوضع الخاص افتراضيًا، ويمكن للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا فقط استخدام المراسلة المباشرة والبث المباشر.بالإضافة إلى ذلك، تؤمن تيك توك بأهمية إشراك الآباء ومقدمي الرعاية في محادثات السلامة الرقمية، لهذا السبب تقدم المنصة أدوات مثل ميزة الاقتران العائلي، والتي تهدف إلى تشجيع المحادثات بين الآباء ومقدمي الرعاية والمراهقين أثناء تحديدهم لإعدادات التصفح والخصوصية الأفضل لعائلاتهم. كما تمكن ميزة الاقتران العائلي لمقدمي الرعاية ربط حساب تيك توك الخاص بهم بحساب المراهقين؛ لتمكين مجموعة متنوعة من إعدادات المحتوى والخصوصية، مثل إدارة وقت الشاشة وإعدادات البحث، إذ يوفر مركز أمان تيك توك للآباء والأمهات مزيدًا من المعلومات حول الموارد والضوابط المتاحة للعائلات.تعمل تيك توك كل يوم للتعلم والتكيف وتعزيز سياساتها للحفاظ على المجتمع آمنًا ، وتتطلع إلى البناء على كل هذه الجهود من خلال شراكتهم مع تحالف التكنولوجيا.