

الآن.. تطبيق «كلوب هاوس» Clubhouse متاح لهواتف أندرويد لكن بشرط! الآن.. تطبيق «كلوب هاوس» Clubhouse متاح لهواتف أندرويد لكن بشرط!

أطلقت الشركة المطورة لتطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse إصدار أندرويد من التطبيق، وذلك بعد أكثر من عام من الإطلاق الحصري للتطبيق على أنظمة iOS.



وأصبح من المتاح تنزيل تطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse من على متجر تطبيقات جوجل (بلاي ستور)، حيث تم إطلاق التطبيق أولا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم إطلاقه تدريجيا في باقي دول العالم في وقت لاحق.



وكما في أنظمة iOS، لن يسمح باستخدام إصدار أندرويد من تطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse دون تلقي دعوة من مستخدم حالي للتطبيق، حيث تريد الشركة المطورة نشر استخدام التطبيق دون الإضرار بطاقة السيرفرات الحالية له.

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وحاز تطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse شهرة عالمية، خاصة خلال أزمة كورونا الحالية، وذلك بعد نجاحه في استقطاب العديد من مشاهير رجال الأعمال ورؤساء الشركات.وتطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse هو أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، الذي يقدم إمكانية إنشاء غرفة للمناقشات تضم مشاركين وجمهور من المستمعين، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للتطبيق 4 مليارات دولار تقريبا.يذكر أن تطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse قد شهد مؤخرا تراجعا في عدد التنزيلات على أجهزة iOS، فقد بلغ عدد عمليات تنزيله خلال أبريل الماضي 922 ألف مرة، بعد تحقيقه 2,7 مليون عملية تنزيل في مارس الماضي، و9,6 مليون عملية تنزيل في شهر فبراير الماضي.