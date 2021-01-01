الآن.. تطبيق «كلوب هاوس» Clubhouse متاح لهواتف أندرويد لكن بشرط!

أطلقت الشركة المطورة لتطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse إصدار أندرويد من التطبيق، وذلك بعد أكثر من عام من الإطلاق الحصري للتطبيق على أنظمة iOS.
وأصبح من المتاح تنزيل تطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse من على متجر تطبيقات جوجل (بلاي ستور)، حيث تم إطلاق التطبيق أولا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم إطلاقه تدريجيا في باقي دول العالم في وقت لاحق.
وكما في أنظمة iOS، لن يسمح باستخدام إصدار أندرويد من تطبيق “كلوب هاوس” Clubhouse دون تلقي دعوة من مستخدم حالي للتطبيق، حيث تريد الشركة المطورة نشر استخدام التطبيق دون الإضرار بطاقة السيرفرات الحالية له.
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