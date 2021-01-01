بدأت تويتر بإطلاق ميزة جديدة لمساعدة صانعي المحتوى وتسمح لهم بالحصول على دعم مالي من متابعيهم، وأطلقت عليها “وعاء الهدايا”.
ويمكن للمستخدمين الذين وصلتهم الخاصية رؤية أيقونة جديدة بجانب خيار الإعدادات عند فتح الصفحة الشخصية، وعند النقر عليها ستظهر إعدادات لتفعيل وضبط الخيار ليتمكن الجمهور من تقديم الدعم المالي لصاحب الحساب.
وتوفر تويتر خيارات عديدة للحسابات لتلقي الدعم، حيث تسمح لهم بالتعامل مع باي بال، باتريون، فينمو، كاش آب، وباند كامب.
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التعليقات على “وعاء الهدايا” خاصية جديدة من تويتر تسمح لأصحاب الحسابات الحصول على دعم مالي من المتابعين
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