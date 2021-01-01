“وعاء الهدايا” خاصية جديدة من تويتر تسمح لأصحاب الحسابات الحصول على دعم مالي من المتابعين

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صورة الخبر: “وعاء الهدايا” خاصية جديدة من تويتر تسمح لأصحاب الحسابات الحصول على دعم مالي من المتابعين
“وعاء الهدايا” خاصية جديدة من تويتر تسمح لأصحاب الحسابات الحصول على دعم مالي من المتابعين

بدأت تويتر بإطلاق ميزة جديدة لمساعدة صانعي المحتوى وتسمح لهم بالحصول على دعم مالي من متابعيهم، وأطلقت عليها “وعاء الهدايا”.

ويمكن للمستخدمين الذين وصلتهم الخاصية رؤية أيقونة جديدة بجانب خيار الإعدادات عند فتح الصفحة الشخصية، وعند النقر عليها ستظهر إعدادات لتفعيل وضبط الخيار ليتمكن الجمهور من تقديم الدعم المالي لصاحب الحساب.

وتوفر تويتر خيارات عديدة للحسابات لتلقي الدعم، حيث تسمح لهم بالتعامل مع باي بال، باتريون، فينمو، كاش آب، وباند كامب.

يأتي إطلاق خاصية وعاء الهدايا من تويتر ضمن خطوات عديدة لطرح مزايا إضافية للمستخدمين وصانعي المحتوى لتحقيق الدخل.

حيث سبق أن أطلقت الشركة ميزة Supper Follow التي تتيح للمستخدمين تقديم محتوى خاص عبر حساباتهم مقابل اشتراكات شهرية.

المصدر: عالم التقنيه

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