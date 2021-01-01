مثلما الحال مع فيس بوك وتويتر وسناب شات وجوجل، أعلنت تيك توك عن حزمة برمجية جديدة تتيح تسجيل الدخول إلى تطبيقات الطرف الثالث باستخدام حساباته.
ستساعد هذه الميزة مستخدمي تيك توك في التسجيل بالتطبيقات بطريقة سهلة وبسرعة كبيرة بدلًا من تسجيل البيانات كاملة واستهلاك وقت طويل في التسجيل، حيث سيظهر حساب المنصة في خيارات تسجيل الدخول الأخرى مثلما نرى فيس بوك وتويتر وسناب شات وجوجل في الكثير من التطبيقات.
ويمكن للمطورين التقديم إلى هذه الميزة لإضافتها لتطبيقاتهم، لكن بطبيعة الحال سيكون هناك مقابل لذلك – مثل الحصول على الموقع الجغرافي للمستخدمين، بجانب إمكانية الوصول للبيانات المستخدمة في التطبيق الذي سيتم التسجيل به. وهو ما يمكن أن يرفع من الانتقادات التي تواجهها الشركة بسبب الخصوصية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تيك توك تسمح باستخدام حساباتها للتسجيل في التطبيقات الأخرى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق