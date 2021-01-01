

لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب

تفصلنا أيام معدودات عن اليوم الذى طالما حذر فيه تطبيق WhatsApp واتسآب مستخدميه من عدم قبول سياسة الخصوصية، وهو يوم 15 مايو المقبل، والذى كان سيترتب عليه حذف جميع الحسابات التى لم تقم بالموافقة، ليتراجع التطبيق أمس فى خطوة مهمة ويعلن أنه لن يقوم بحذف أية حسابات، ولكن ما زالت الشروط سارية.



وبحسب موقع CNET فإن واتسآب أكد على إعطائه مزيدا من الفرص للمستخدمين ليقوموا بفهم سياسة الخصوصية وقبولها عن اقتناع ، ولكن سيواجه هؤلاء المستخدمون عدد من المخاطر فى استخدام التطبيق بشكل طبيعى، إذا لم يقوموا بقبول الشروط بعد 15 مايو فورا ، ومنها :



- حرمان المستخدمين من استخدام المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرد عليها

ومن المقرر أن يستمر واتسآب بعد تاريخ 15 مايو فى حث المستخدمين على قبول سياسة الخصوصية، مع إتاحة ميزات الرد على المكالمات الصوتية وكذلك إجراء مكالمات الفيديو، ولكن بعدها بفترة قد لا يتمكن هؤلاء من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرد عليها فى التطبيق إذا استمروا فى تجاهل الموافقة على الشروط.

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- حظر المستخدمين من الدردشةوأكد واتسآب أن المستخدمون لفترة قصيرة سيتمكنوا من تلقي المكالمات والإشعارات ، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق، كما سيتم حذف الحسابات غير النشطة عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط.- استحالة استعادة الحساب المحذوف من واتسآبوبمجرد حذف الحساب ، بعد تجاوز كل الفرص التى يقدمها التطبيق، سيقوم واتسآب بحذف الحساب بعد عدم الاستجابة يفترة قد لا تكون قصيرة ولكن لا يمكن للمستخدمين استعادته حيث سيكون حذف الحساب دائمًا ولن يتم التراجع عنه.- عدم القدرة على استعادة النسخة الاحتياطية مرة أخرىسيتم حذف نسخة واتسآب الاحتياطية بالكامل، حيث سيفقد المستخدمون نسخة واتسآب الاحتياطية بالكامل، ومع ذلك ، وتمنح الشركة المستخدمين خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من حساباتهم قبل الحذف.