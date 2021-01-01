لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب

صورة الخبر: لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب
لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب

تفصلنا أيام معدودات عن اليوم الذى طالما حذر فيه تطبيق WhatsApp واتسآب مستخدميه من عدم قبول سياسة الخصوصية، وهو يوم 15 مايو المقبل، والذى كان سيترتب عليه حذف جميع الحسابات التى لم تقم بالموافقة، ليتراجع التطبيق أمس فى خطوة مهمة ويعلن أنه لن يقوم بحذف أية حسابات، ولكن ما زالت الشروط سارية.

وبحسب موقع CNET فإن واتسآب أكد على إعطائه مزيدا من الفرص للمستخدمين ليقوموا بفهم سياسة الخصوصية وقبولها عن اقتناع ، ولكن سيواجه هؤلاء المستخدمون عدد من المخاطر فى استخدام التطبيق بشكل طبيعى، إذا لم يقوموا بقبول الشروط بعد 15 مايو فورا ، ومنها :

- حرمان المستخدمين من استخدام المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرد عليها
ومن المقرر أن يستمر واتسآب بعد تاريخ 15 مايو فى حث المستخدمين على قبول سياسة الخصوصية، مع إتاحة ميزات الرد على المكالمات الصوتية وكذلك إجراء مكالمات الفيديو، ولكن بعدها بفترة قد لا يتمكن هؤلاء من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرد عليها فى التطبيق إذا استمروا فى تجاهل الموافقة على الشروط.

- حظر المستخدمين من الدردشة
وأكد واتسآب أن المستخدمون لفترة قصيرة سيتمكنوا من تلقي المكالمات والإشعارات ، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق، كما سيتم حذف الحسابات غير النشطة عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط.

- استحالة استعادة الحساب المحذوف من واتسآب
وبمجرد حذف الحساب ، بعد تجاوز كل الفرص التى يقدمها التطبيق، سيقوم واتسآب بحذف الحساب بعد عدم الاستجابة يفترة قد لا تكون قصيرة ولكن لا يمكن للمستخدمين استعادته حيث سيكون حذف الحساب دائمًا ولن يتم التراجع عنه.

- عدم القدرة على استعادة النسخة الاحتياطية مرة أخرى
سيتم حذف نسخة واتسآب الاحتياطية بالكامل، حيث سيفقد المستخدمون نسخة واتسآب الاحتياطية بالكامل، ومع ذلك ، وتمنح الشركة المستخدمين خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من حساباتهم قبل الحذف.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3426

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager