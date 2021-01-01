تفصلنا أيام معدودات عن اليوم الذى طالما حذر فيه تطبيق WhatsApp واتسآب مستخدميه من عدم قبول سياسة الخصوصية، وهو يوم 15 مايو المقبل، والذى كان سيترتب عليه حذف جميع الحسابات التى لم تقم بالموافقة، ليتراجع التطبيق أمس فى خطوة مهمة ويعلن أنه لن يقوم بحذف أية حسابات، ولكن ما زالت الشروط سارية.
وبحسب موقع CNET فإن واتسآب أكد على إعطائه مزيدا من الفرص للمستخدمين ليقوموا بفهم سياسة الخصوصية وقبولها عن اقتناع ، ولكن سيواجه هؤلاء المستخدمون عدد من المخاطر فى استخدام التطبيق بشكل طبيعى، إذا لم يقوموا بقبول الشروط بعد 15 مايو فورا ، ومنها :
- حرمان المستخدمين من استخدام المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرد عليها
ومن المقرر أن يستمر واتسآب بعد تاريخ 15 مايو فى حث المستخدمين على قبول سياسة الخصوصية، مع إتاحة ميزات الرد على المكالمات الصوتية وكذلك إجراء مكالمات الفيديو، ولكن بعدها بفترة قد لا يتمكن هؤلاء من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرد عليها فى التطبيق إذا استمروا فى تجاهل الموافقة على الشروط.
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التعليقات على لا تتجاهلها .. 4 مخاطر تواجهك حال رفض سياسة واتسآب
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