تعمل شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، منذ فترة، على تحديث نظام التشغيل الخاص بها “ويندوز 10”، حيث أجرت عددا من التغييرات الهيكلية على أدائه، وكذلك تصميمه، ومنذ أيام تخلت الشركة عن أيقوناتها التاريخية لـ"ويندوز 95"؛ لإضفاء تجربة من التغيير البصري على تصميم وشكل الويندوز.
وبحسب شبكة “CNN”، فإن التخلى عن أيقونات ويندوز 95، والتى يرجع تاريخها إلى 26 عاما؛ يعتبر عملية إعادة تصميم، وجزء من إصلاح بصري رئيسي لنظام التشغيل ويندوز 10، والذي ستطرحه الشركة لجميع المستخدمين في شهر أكتوبر 2021.
ويمنح تحديث "أيقونات ويندوز 95"، جميع رموز نظام مايكروسوفت، مظهرا واحدا؛ ليتماشى مع باقي التحديثات النوعية، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء القديمة، مثل “رموز الأقراص المرنة” ولكن ستبدو وكأنها جزء من “ويندوز 10” وليس “ويندوز 95".
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التعليقات على بعد 26 عاما.. مايكروسوفت تتخلى عن أيقونات ويندوز 95 التاريخية لهذه الأسباب
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