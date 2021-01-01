تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية

صورة الخبر: تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية
تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية

كشفت تقارير أن تطبيق الفيديوهات القصيرة ، تيك توك TikTok هو أكثر التطبيقات تفضيلا وشهرة لمستخدمى الهواتف الذكية، وذلك منذ بداية العام الحالى 2021 ، حيث تربع على عرش التطبيقات الشهيرة.

وبحسب تقرير من Sensor Tower فإن تطبيق تيك توك كان التطبيق الأكثر تحميلا بالنسبة لهواتف آيفون وأندرويد فى شهر أبيل الماضى متفوقا على كل التطبيقات الأخرى بما فيها تطبيق تيليجرام الذى لاقى شهرة واسة وتحميلات كبيرة الفترة الماضية.

وفقا لموقع Android Headlines فإن تطبيقات فيسبوك جاءت مباشرة بعد تطبيق تيك توك فكان التطبيق الأكثر تحميلا واستخداما هو فيسبوك ويليه تطبيق انستجرام ثم واتسآب ، كما تفوق تطبيق سناب شات بعد تطبيقات فيسبوك.

وتم تحميل تطبيق تيك توك بأكثر من 59 مليون مرة في شهر أبريل الماضى فقط، ثم جاء فيسبوك بحوالى 53 مليون تحميل، كما كان تيك توك هو الأكثر تحميلا في العالم خلال مارس الماضى أيضا .

وكان تطبيق تيك توك، قد أطلق عدد من الميزات لمحاربة التنمر والتعليقات المسيئة لحماية المستخدمين من السيل الهائل من التفاعلات السلبية التى تمارس على التطبيق.



ويحاول تيك توك جاهدا إلى حماية مستخدميه بعد الاتهامات العديدة للتطبيق أنه يضر بالمستخدمين، حيث أن الميزات الجديدة مثل filter all comments تساعد المستخدمين على توفير حماية لأنفسهم من التنمر الذى يمارس على المنصة.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17686

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager