

تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية

كشفت تقارير أن تطبيق الفيديوهات القصيرة ، تيك توك TikTok هو أكثر التطبيقات تفضيلا وشهرة لمستخدمى الهواتف الذكية، وذلك منذ بداية العام الحالى 2021 ، حيث تربع على عرش التطبيقات الشهيرة.



وبحسب تقرير من Sensor Tower فإن تطبيق تيك توك كان التطبيق الأكثر تحميلا بالنسبة لهواتف آيفون وأندرويد فى شهر أبيل الماضى متفوقا على كل التطبيقات الأخرى بما فيها تطبيق تيليجرام الذى لاقى شهرة واسة وتحميلات كبيرة الفترة الماضية.



وفقا لموقع Android Headlines فإن تطبيقات فيسبوك جاءت مباشرة بعد تطبيق تيك توك فكان التطبيق الأكثر تحميلا واستخداما هو فيسبوك ويليه تطبيق انستجرام ثم واتسآب ، كما تفوق تطبيق سناب شات بعد تطبيقات فيسبوك.

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وتم تحميل تطبيق تيك توك بأكثر من 59 مليون مرة في شهر أبريل الماضى فقط، ثم جاء فيسبوك بحوالى 53 مليون تحميل، كما كان تيك توك هو الأكثر تحميلا في العالم خلال مارس الماضى أيضا .وكان تطبيق تيك توك، قد أطلق عدد من الميزات لمحاربة التنمر والتعليقات المسيئة لحماية المستخدمين من السيل الهائل من التفاعلات السلبية التى تمارس على التطبيق.ويحاول تيك توك جاهدا إلى حماية مستخدميه بعد الاتهامات العديدة للتطبيق أنه يضر بالمستخدمين، حيث أن الميزات الجديدة مثل filter all comments تساعد المستخدمين على توفير حماية لأنفسهم من التنمر الذى يمارس على المنصة.