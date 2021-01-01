كشفت تقارير أن تطبيق الفيديوهات القصيرة ، تيك توك TikTok هو أكثر التطبيقات تفضيلا وشهرة لمستخدمى الهواتف الذكية، وذلك منذ بداية العام الحالى 2021 ، حيث تربع على عرش التطبيقات الشهيرة.
وبحسب تقرير من Sensor Tower فإن تطبيق تيك توك كان التطبيق الأكثر تحميلا بالنسبة لهواتف آيفون وأندرويد فى شهر أبيل الماضى متفوقا على كل التطبيقات الأخرى بما فيها تطبيق تيليجرام الذى لاقى شهرة واسة وتحميلات كبيرة الفترة الماضية.
وفقا لموقع Android Headlines فإن تطبيقات فيسبوك جاءت مباشرة بعد تطبيق تيك توك فكان التطبيق الأكثر تحميلا واستخداما هو فيسبوك ويليه تطبيق انستجرام ثم واتسآب ، كما تفوق تطبيق سناب شات بعد تطبيقات فيسبوك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق