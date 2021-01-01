

أبل تعلن عن أجهزتها الجديدة وتكشف خططها المستقبلية أبل تعلن عن أجهزتها الجديدة وتكشف خططها المستقبلية

قامت شركة أبل بعقد مؤتمر كبير أعلنت فيه عن خططها المستقبلية فيما يتعلق بأجهزتها، ذلك بجانب طرحها لعدد الأجهزة التي عملت على تحديثها وكذلك بعض الأجهزة الحديثة. فكانت أجهزة أبل تي في وأبل ماك والأيباد الجديد هما أهم من جذب أنظار المتابعين.



أبل تاريخ من النجاح

تحظى شركة أبل بشعبية جارفة في العالم كله، فبفضل منتجاتها بمختلف أنواعها، أحب الناس هذا الاسم ووثقوا فيه بدرجة كبيرة جداً. فلم يكن من المفاجئ أن تتربع الشركة على قمة هرم مبيعات الهواتف المحمولة والأجهزة التكنولوجية، وكذلك ليس من العجب أن نرى طوابير طويلة تقف أمام متاجر الشركة بمجرد معرفة نزول أحدث إصدار لهواتف أيفون في كل مرة. من خلال خبرات الناس مع الأجهزة وكذلك احترافية الشركة في التعامل مع العملاء، تمكنت الشركة من حصد ثقة وحب جميع عملائها حول العالم.



ما هو جديد أبل APPLE؟

كما ذكرنا في بداية حديثنا فأن شركة أبل العملاقة قد طرحت عدد من الإصدارات الجديدة لمنتجاتها المعروفة وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

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أيباد برو iPad Pro: هذا الإصدار من جهاز الأيباد والذي يعتبر أحد أهم الأجهزة التي يحبها عشاق أبل بحجمين مختلفان هما 11 بوصة وكذلك9 بوصة، حيث تضمن هذا الإصدار عدد من المميزات الهامة مثل الآتي:وجود أكثر من 10000 لون في الشاشة جعل منها شاشة جميلة ساطعة بشكل لم يسبق له مثل، فدرجة السطوع تتحكم فيها 1600 شمعة.تتضمن الشاشة الجديدة بعض التقنيات الحديثة والمميزة مثل برو موشن Pro motion وبي ثري PS، والتي تضمن لك تجربة سينمائية متكاملة لأي محتوى اتش بي أر HDR.أصبحت الذاكرة الداخلية لجهاز أيباد مبهرة حقاً، فقد وصلت إلى 2 تيرا بايت ذاكرة داخلية، بالإضافة إلى 16 جيجا كذاكرة عشوائيةيتميز هذا الإصدار بمعالج إداءه منقطع النظير، فقد أصبحت وحدة المعالجة وكذلك وحدة الجرافيكس ثماني النواه؛ مما جعل أداء الجهاز في مكان يصعب منافسته بأي حال من الأحوال.تم إضافة كاميرا أمامية مميزة جداً من حيث جودة الصور، كما تم إضافة خاصية سنتر ستاج Centre Stage، والقادة على إبقاء مستخدم الأيباد في الإطار الصحيح أثناء مكالمات الفيديو بصورة دائمة.الخبر الذي كان يحب أن يسمعه الكثيرين وهو أن هذا الجهاز يدعم أحدث شبكة اتصالات موجودة 5D، مما سوف يسمح بسرعات خارقة للاتصالات بشكل عام والإنترنت بشكل خاص.الذاكرة الداخلية لأيباد برو سوف تكون 128 جيجا / 256 جيجا / 512 جيجا / 1 تيرا / 2 تيراأما بخصوص ألوان الجهاز فسوف يكونا الفضي والرمادي.جهاز أيفون 12: فاجأت شركة أبل الحضور بإعلانها عن لون جديد تماماً سوف يُضاف إلى باقي الألوان المعتادة لهواتف أبل. فقد كان اللون الأرجواني هو أحدث صيحات أيفونأبل تي في Apple TV: شهد المؤتمر إطلاق جيل جديد من أجهزة التلفاز التي تقدمها أبل، حيث تم استعراض أهم مميزاته وهي:خاصية فور كي 4K والتي يكون أدائها مميز في العرض بشكل لا يصدق.يتميز هذا الإصدار بمعالج A12 والذي يعالج الصور بشكل ممتاز.من خلال الكاميرا المتصلة بالجهاز، يمكن للتلفاز معالجة الألوان بمساعدة مستشعر الضوء لعمل توازن جيد للألوان.يتميز أبل تي في بوجود خاصية أتش دي أر HDR المميزة.يدعم الجهاز تشغيل المساعد الشخصي سيري Siri.يتميز جهاز التحكم الخاص به بصغر حجمه وأناقته.جهاز أيماك الجديد iMac: يعتبر هذا الإصدار من أيماك نقلة كبيرة في تاريخ هذا الجهاز، فهو يتميز بالتالي:صغر حجمه والذي يبلغ5 مللي متر فقط، وهو أصغر بكثير من أخر إصدار لهذا الجهاز.حجم شاشته 24 بوصه، ودرجة السطوع حتى 500 شمعة.يوجد في شاشته خاصية ترو تون True Tone، التي تقوم بضبط لون الشاشة تلقائياً لتعطي تجربة أكثر طبيعية.يعتمد نظام الصوت على ستة مكبرات صوت، مما يضمن تجربة صوتية متميزة.تبلغ دقة الكاميرا 1080 بكسل، وهي بالطبع كاميرا مميزة.صرحت الشركة بأنها أجرت عدد من التحديثات الكبيرة على كل معالج في الجهاز مثل معالج الرسومات وكذلك نظام المعالجة المركزية، مما جعل إداء الجهاز بشكل عام أفضل بكثير من قبل فيما يخص جميع البرامج.سوف يتم طرح جهاز أيماك iMac الجديد بمجموعة جديدة ومتنوعة من الألوان مثل الأخضر والأصفر والوردي والبرتقالي والأزرق والفضي.الجدير بالذكر أن جميع المنتجات التي قمنا بطرحها أصبحت متاحة في أسواق الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تكون متاحة قريباً جداً في منطقة الشرق الأوسط، لذلك حدد من الآن احتياجاتك من أجل الحصول على ما تريد في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن تكون أعداد الطلبات على المنتجات أكثر من الدفعة الأولى التي سوف تصل إلى الشرق الأوسط.ولمعرفة كل ما يخص أجهزة شركة أبل Apple، طالع Cheeryo.net والذي يقوم بنشر جميع التحديثات الخاصة بجميع شركات الهواتف المحمولة سواء التحديثات التقنية التي تكون متاحة للمستخدمين الذين يمتلكون الأجهزة بالفعل أو أخر الأخبار الخاصة بكل شركة ولا سيما الإصدارات الحديثة من الأجهزة.