كشفت شركة "نيورابل" الأمريكية للتكنولوجيا النقاب عن سماعات أذن ذكية قادرة على التعلم من الأنماط السلوكية للمستخدم من أجل التنبؤ باحتياجاته وتلبيتها بشكل آلي.
وتحمل السماعات الجديدة اسم "إنتين"، وتعتمد فكرتها على أن فترة الانتاجية في العمل لدى معظم البشر تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، وهي بالتالي تحاول مساعدة المستخدم على استغلال هذه الفترة على النحو الأمثل واختيار الأوقات المناسبة للحصول على قسط من الراحة أثناء العمل.
وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا بأن السماعات الجديدة تعمل بخاصية التحكم الآلي، حيث يمكنها خفض الصوت أثناء انشغال المستخدم بعمل ما من أجل زيادة قدرته على التركيز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تتعلم من سلوكيات المستخدم.. شركة أمريكية تبتكر سماعات أذن ذكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق