

«نتلفيكس» تشارك في إنتاج مسلسل مستوحى من «League of Legends» «نتلفيكس» تشارك في إنتاج مسلسل مستوحى من «League of Legends»

كشفت "نتفليكس" وشركة "ريوت جايمز" المطورة لألعاب الفيديو عن مشروع لمسلسل رسوم متحركة تدور أحداثه في عالم لعبة "ليج أوف ليجندز" League of Legends الرائجة بقوة والتي تشكل محور مسابقات عدة للرياضة الإلكترونية.



هذا العمل الذي يحمل اسم "أركاين" سينطلق في العالم أجمع في خريف العام 2021، على ما أوضحت الشركتان في بيان مشترك.



وسيشكل المسلسل أول تجربة لـ"ريوت جايمز" في عالم المرئي والمسموع، وهو سيكون من ابتكار "ريوت جايمز" وإنتاجه بالتعاون مع استديوهات "فورتيش برودوكسيون" الفرنسية التي تعاونت مع "ريوت" ومطورين آخرين كما أنجزت مسلسلا بالرسوم المتحركة لاستديوهات "مارفل".

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ولم يُكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن سيناريو المسلسل، لكن بيان الشركتين أشار إلى أنه سيتبع "أصل البطلين الأيقونيين في اللعبة والسلطة التي تفصل بينهما".وقد أطلقت لعبة "ليج أوف ليجندز" سنة 2009، ويتواجه فيها فريقان من خمسة لاعبين لكل منهما بهدف تدمير حصن الخصم.وتقام مسابقات عالمية عدة لهذه اللعبة تثير حماسة كبيرة لدى عشرات الملايين من هواة "ليج أوف ليجندز" حول العالم.وقد استحوذت "نتفليكس" و"أمازون" وحدهما على أكثر من نصف الترشيحات في فئة السينما لجوائز جمعية منتجي هوليوود، ما عزز حضورهما في عام هزته جائحة كوفيد-19.فمن بين الأفلام العشرة التي وقع عليها اختيار "بروديوسرز غيلد أوف أميركا" ستة متوافرة على منصتي الفيديو على الطلب، في وقت بدأت دور السينما تعيد فتح أبوابها في نيويورك ولا تزال مغلقة منذ نحو سنة في لوس أنجلوس بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.ومن بين الأفلام المرشحة من "نتفليكس"، يُعتبر "ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن" أوفر حظًا من "مانك" و"ما رينيز بلاك باتم" للفوز بجائزة.أما "أمازون" التي لم تكن ضمن المنافسة على جوائز الجمعية العام المنصرم، فتستطيع التعويل على "بورات سابسيكوينت موفي فيلم" الذي سبق أن نال جائزة "جولدن جلوب"، وكذلك على "وان نايت إن ميامي" و"ساوند أوف ميتال".