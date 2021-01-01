

بملياري دولار.. جيف بيزوس يبيع حصة جديدة من أسهم «أمازون» بملياري دولار.. جيف بيزوس يبيع حصة جديدة من أسهم «أمازون»

أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة “أمازون” باع جزءا من حصته في الشركة بقيمة ملياري دولار تقريبا.



وكان بيزوس قد باع كميات من أسهم أمازون عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.



وفي فبراير ونوفمبر من العام الماضي باع كمية من الأسهم بأكثر من 7 مليارات دولار.

قد يعجبك أيضا...

يذكر أن بيزوس 57 عاما، أسس أمازون عام 1994 ومازال أكبر مساهم فرد فيها.وبلغت القيمة السوقية للشركة مؤخرا نحو 65ر1 تريليون دولار.وبحسب مجلة فوربس ومؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، يعتبر بيزوس أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 190 مليار دولار.ويعتزم بيزوس التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون خلال الربع الثالث من العام الحالي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط.وفي وقت سابق.. أعلنت شركة "أمازون" أن جيف بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة، ليحل مكانه آندي جاسي.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: "أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءا الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي".وأضاف: "أعتزم من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة".وأسس بيزوس شركة "أمازون" عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.وارتفع سعر سهم "أمازون" بنسبة 1.1 % بعد هذا الإعلان.أمازون.كوم أو أمازون موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية تأسس في 5 يوليو 1994، من قبل جيف بيزوس ويقع مقره في سياتل واشنطن.وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.بدأ Amazon.com كمكتبة على الإنترنت، وتنوع لاحقا لبيع أقراص الفيديو الرقمية، وأقراص بلو-راي، والأقراص المدمجة، تنزيل وبث الفيديو، تنزيل وبث ملفات MP3، وتنزيل الكتب الصوتية، والبرمجيات، وألعاب الفيديو، والإلكترونيات، والملابس، والأثاث، والمجوهرات.وتنتج الشركة أيضا الإلكترونيات الاستهلاكية، ولا سيما جهاز القراءة الإلكتروني كيندل، جهازكيندل فاير وتلفاز فاير، وهو أكبر مزود في العالم لخدمات البنية التحتية السحابية (IaaS and PaaS).ويبيع أمازون أيضا بعض المنتجات المنخفضة القيمة مثل كابلات USB تحت العلامة التجارية AmazonBasics.