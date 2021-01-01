

بعد إطلاق موقعه الخاص.. موقف تويتر وفيسبوك من حظر ترامب بعد إطلاق موقعه الخاص.. موقف تويتر وفيسبوك من حظر ترامب

دشن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب Donald Trump، موقعا إلكترونيا جديدا للتواصل خاص به، حيث شارك سلسلة من المنشورات التي تشبه التغريدات تظهر فقط بـ موقعه الشخصي على الإنترنت، والذي قال عنه "ترامب" إنه محتوى سيشارك مباشرة من مكتب الرئيس السابق.



ويأتي قرار ترامب، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، بعدما قامت العديد من منصات التواصل الاجتماعي بحظره من استخدام حساباته عليها، وكان من بينها موقع تويتر Twitter، وفيسبوك Facebook ويوتيوب YouTube، بعد أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول في شهر يناير الماضي.





و توعد الرئيس السابق بعد منعه من استخدام المنصتين، أنه سيعود مجددا لمنصات التواصل الاجتماعي ولكن عبر منصته الخاصة للتواصل مع أنصاره، ومن خلال المنصة الجديدة سيتمكن أتباع ترامب من إبداء الإعجاب بمنشوراته، بالإضافة إلى مشاركتها على حسابات تويتر وفيسبوك.

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مجلس حكماء فيسبوك يحسم قرار تعليق حساب ترامبوتأتي منصة ترامب الاجتماعية الجديدة المشابهه لتويتر، قبل يوم واحد من صدور قرار مجلس الرقابة على محتوى فيسبوك النهائي بشأن حظر ترامب بشكل دائم، بعد تعليق حسابه قبل 4 أشهر.وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس في مؤتمر صحفي للإعلان عن قرار الحكماء، إلى إنهم ليسوا رجال شرطة يسيطرون على عالم وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنهم وجدوا بالبحث في حساب "ترامب" على فيسبوك، اثنان من المنشورات التي شاركها الرئيس السابق للولايات المتحدة يوم 6 يناير تمثل كما وصفه "انتهكا شديدا" لسياسة المحتوى الخاصة بقواعد الشركة.ورغم أن لجنة الرقابة على فيسبوك تؤيد قرار تعليق حساب ترامب، إلا أنه انتقد طريقة اتخاذ عملاقة التواصل الاجتماعي القرار، وأنه ليس من المناسب فرض عقوبة التعليق إلى أجل غير مسمى، وطالبها بتطبيق قواعد متسقة على جميع المستخدمين تتناسب مع معايير موقع "فيسبوك" بشأن الانتهاكات الجسيمة، مما قد يترك هذه القرار الباب مفتوحا لعودة ترامب إلى منصتي فيسبوك وإنستجرام في المستقبل القريب.ترامب يحتفل بخسارة موقعه المفضلكان استخدام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لوسائل التواصل الاجتماعي أمرا ملحوظا، ومنذ ترشحه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية لأول مرة، اختار تويتر ليكون منصته المفضلة للتواصل مباشرة مع أنصاره والعالم أجمع.واستخدم الرئيس السابق موقعه الجديد لانتقاد عملاقة التواصل الأمريكية الثلاثة فيسبوك وتويتر إلى جانب جوجل، التي وصفها بأنها "عار كامل"، وكما احتفل بانخفاض أسعار أسهم تويتر، وأبدى فرحه الكامل بأن قرار تعليق حسابه تسبب بخسارة فادحة للشركة المالكة لموقع التدوينات العالمي، لما له من أثار كبيرة على المنصة.وأصدرت شركة تويتر قرارا بتعليق حساب ترامب ذو الـ 88 مليون متابع، في شهر يناير المنصرم، و بعد اقتحام مبنى الكونجرس، مبررة قرارها بسبب "خطر المزيد من التحريض على العنف" في البلاد، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة المدرجة في ألمانيا بنسبة 8%، وفي الولايات المتحدة بنفس النسبة تقريبا.موقف تويتر من حظر ترامبتطورت العلاقة بين ترامب وتطبيق التغريدات القصيرة على مدار سنوات طوال فترة ولايته، والتي لم تخلو من المشكلات والقرارات الصادرة بين الاثنين، بدءا من شهر مايو 2020، إلى شهر يناير للعام الجاري، حيث احتدت المعركة بين الجانبين، التي رفض الرئيس الأمريكي السابق التخلى عن استخدام منصته المفضلة، إلى أن قررت تويتر تعليق حساب الرئاسة الأمريكية مؤقتا.وبعد أيام قليلة من اقتحام انصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكابيتول الأمريكي، بدأت تويتر مراجعة محتوى التغريدات الأخيرة لحساب ترامب والمعروف على منصتها باسم realDonaldTrump.ونتيجة لتقييم نمط السلوك من هذا الحساب، والذي أظهر سلوكا يحرض على العنف عبر التغريدات القصيرة التي شاركها الرئيس السابق يوم 6 يناير للتحريض على أحداث مبنى الكابيتول، قام دفع تويتر بإصدار قرار نهائي بحظر ترامب من استخدام حسابه الشخصي على منصتها بشكل دائم يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021.و حذرت شركة "تويتر"، الرئيس ترامب من محاولة التحايل على قرارها وللتهرب من قرار الحظر المفروض عليه، وإنشاء حساب منفصل، سوف تقوم منصة التغريدات القصيرة بتعليق هذا الحساب بشكل دائم عند اكتشافه.