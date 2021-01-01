

محفظة تتحكم فى جميع العملات المشفرة ببصمة الإصبع محفظة تتحكم فى جميع العملات المشفرة ببصمة الإصبع

يعاني المبرمج ستيفان توماس من مشكلة كبيرة بعدما حصل في عام 2011، على أكثر من 7000 عملة مشوهة جديدة تسمى Bitcoin، والتي خبأها في محفظة رقمية ونسيها في الغالب، لكن بعد سنوات، أصبحت قيمة عملة البيتكوين تلك تقارب 400 مليون دولار، ولسوء الحظ فقد توماس منذ فترة طويلة كلمة المرور لتلك المحفظة - ولم يتبق الآن سوى محاولتين لفتح المحفظة قبل أن تمحو تقنية التشفير بالداخل كل شيء، بما في ذلك أرباح توماس البالغة 400 مليون دولار.



كما اتضح أن مشكلة توماس ليست فريدة من نوعها، وتقدر شركة Cryptocurrency Company Chainalysis أن حوالي 20 في المائة من الـ 18.5 مليون بيتكوين الحالية - التي تقدر قيمتها بحوالي 140 مليار دولار - في محافظ رقمية مفقودة أو تقطعت بها السبل.



يأتى ذلك فيما كشف موقع TheNextWeb عن محفظة D’CENT Biometric Crypto Hardware Wallet أكثر أجهزة التعامل مع التشفير أمانًا في العالم ، حيث تستخدم بصمات أصابعك لحفظ عملتك الرقمية والوصول إليها بشكل آمن.

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محفظة D’CENT Biometric Crypto Hardware Wallet (105 دولارات بعد الرمز WALLET14 من TNW Deals) هي أول محفظة للأجهزة تحمي العملات المشفرة باستخدام المقاييس الحيوية ... لذلك لن يفقد أحد ثروة أبدًا بسبب كلمة مرور مرة أخرى.ووفقا للتقرير فإن D’CENT لا يحتفظ في الواقع بالعملة الرقمية نفسها. إنه يحمل مفاتيح المعاملات العامة والخاصة الهامة للغاية والتي تعطي فعليًا عملة مشفرة مثل Bitcoin قيمتها.وحجمها ليس أكبر من جهاز التحكم عن بعد في باب الجراج ، هذه المحفظة المتصلة عبر البلوتوث و USB هي أكثر محفظة الأجهزة المشفرة تقدمًا في العالم ، حيث تستخدم بنية Multi-IC لتفعيل أمان شديد الصرامة على محتويات محفظتك.ولكن بدلاً من إدخال كلمات المرور والرموز للوصول إلى مفاتيح المعاملات ، فإن D’CENT هو أول جهاز من نوعه يقرأ بصمة إصبعك بدلاً من ذلك.هذا يضمن لك وحدك وحدك إمكانية الوصول إلى أموالك واستخدامها. حتى إذا اختار شخص ما محفظة D’CENT التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وخرج منها ، فلن يتمكن أبدًا من الحصول على الأموال الموجودة في حسابك بدون بصمة إصبعك.على عكس الأجهزة الأخرى التي تجعلك تقوم بجميع معاملاتك من خلال أحد التطبيقات ، فإن D’CENT يحتوي في الواقع على شاشة OLED كبيرة خاصة به ، مما يمنحك عرضًا كاملاً لحساباتك والمعاملات الأخيرة ، مباشرةً من الجهاز. فيما يتعلق بالتوافق، تلعب D'CENT في البطولات الكبرى، وهي قادرة على الاحتفاظ بجميع العملات المشفرة الأكثر شهرة في العالم وتأمينها، بما في ذلك Bitcoin و Bitcoin Cash و Litecoin وXRP وEthereum وERC20 وغيرها الكثير مع إضافات جديدة بانتظام .