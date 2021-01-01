

غدا.. فيسبوك يقرر مصير حساب دونالد ترامب غدا.. فيسبوك يقرر مصير حساب دونالد ترامب

أعلنت الشبكة الاجتماعية فيسبوك Facebook أنها سوف تعلن عن قرارها بشأن مصير حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الرقابة بالشبكة الاجتماعية القرار، وهو عبارة عن هيئة مستقلة تتمتع بصلاحية كبيرة وتشرف على السياسات والمحتوى بالمنصة.

وخلال الشهر الماضي، أشار مجلس الرقابة للشبكة الاجتماعية فيسبوك إلى أنه تلقى آلاف الأسئلة بخصوص قرار تعليق حساب دونالد ترامب على فيسبوك وإنستاجرام.

وكان فيسبوك Facebook قد علّق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأجل غير مسمى في أعقاب الشغب الذي قام به أنصار ترامب وطال مبنى الكونجرس.

وتم إيقاف حساب ترامب لأجل غير مسمى على فيسبوك وإنستاجرام في يوم 7 يناير، أي بعد يوم من اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس في محاولة منهم للضغط على الحكومة لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020.

وعلى غرار فيسبوك وإنستاجرام، اتخذ تويتر ويوتيوب ومنصات أخرى خطوات مماثلة، مشيرين إلى أن حساب ترامب كان مصدر للتحريض على أعمال الشغب والعنف والعنصرية.

وكتب مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook في ذلك الوقت “نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة جدا”.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، طلب فيسبوك من مجلس الرقابة إصدار حكم بشأن ما إذا كان سيتم تعليق تعليق ترامب، قائلًا إن أهمية الأمر تستدعي مراجعته المستقلة.