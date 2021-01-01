

تويتر تستحوذ على سكرول تمهيدا لتفعيل الاشتراكات المدفوعة تويتر تستحوذ على سكرول تمهيدا لتفعيل الاشتراكات المدفوعة

أعلنت شركة «تويتر» عن نيتها الاستحواذ على «سكرول»، التي تعمل في مجال التعاون مع الناشرين، للسماح للقراء بمشاهدة محتواهم بدون إعلانات، ضمن خطة التطبيق لتفعيل الاشتراكات المدفوعة.



وقد تم إطلاق تطبيق «سكرول» كطريقة جديدة تمامًا للدفع لبعض الناشرين المفضلين الذين يتابعون عدد من القراء دون وجود الإعلانات في المحتوى، حيث يذهب جزء من الاشتراك إلى الناشرين.



وأظهرت «تويتر» منذ فترة نواياها لتفعيل خدمة الإشتراكات المدفوعة لمشاهدة المحتوى المقروء، والآن بدأت خطوات تنفيذ هذة الخطة في الوضوح أكثر فأكثر.

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وفي وقت سابق من العام، استحوذت الشركة على منصة النشرات الإخبارية «ريفيو»، والآن تخطط على الاستحوذ على «سكرول» التي تملك شراكات مع منصات مختلفة مثل Vox و Rolling Stone و BuzzFeed وعدد من الصحف المحلية.وأوضحت «تويتر» في مدونة خاصة بها، أنها تريد تقديم تجربة قراءة مميزة للمستخدمين بدون إعلانات تعوق استمتاعهم بالمحتوى، والسماح للناشرين بتقديم محتوى أفضل، يمكن أن يدر عليهم أرباحاً أكثر من الوقت الحالي.وكمشترك في «تويتر»، يمكنك الحصول على ميزات خاصة، حيث يمكنك بسهولة قراءة المقالات من منفذ الأخبار المفضل لديك أو النشرة الإخبارية للكاتب من «ريفيو»، مع توجيه جزء من اشتراكك إلى الناشرين والكتاب الذين ينشؤون المحتوى.وستؤدي هذه الصفقة إلى غلق تطبيق «نيوزل» الإخباري الملحق بسكرول، الذي يقدم موجزًا ​​للمقالات بناءً على ما يشاركه الأشخاص الذين تتابعهم على «تويتر»، لكن التطبيق لم يتم تضمينه في عملية الاستحواذ، وسيتم إغلاقه هذا الأسبوع.ويهتم «تويتر» بشكل متزايد بجعل مستخدميه يشتركون في المحتوى المتميز من خلال خطط الاشتراك.