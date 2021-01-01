تستعد شركة جوجل Google الأمريكية، لتطبيق سياستها الجديدة على عدد من تطبيقاتها وخدماتها التى ستصبح خدمات باشتراك مدفوع الأجر بعد أن كانت مجانية يتمتع بها كافة المستخدمين فى العالم.
وحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن جوجل ستبدأ فى حذف الصور الموجودة على تطبيق الصور Google Photos ، وكذلك الملفات الموجودة على تطبيق Drive ، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكترونى أو الإيميلات على تطبيق Gmail ، والتى تجاوزت سعة تخزينية حوالى 15 جيجا بايت ، وذلك بدءا من 1 يونيو المقبل.
وخلال أقل من شهر قد يفقد المستخدمون كل البيانات والصور والملفات الخاصة بهم على هذه التطبيقات بدون سابق إنذار بداية من الأول من يونيو المقبل، حيث ستصبح هذه التطبيقات مدفوعة الأجر .
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التعليقات على خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل
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