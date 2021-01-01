

خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل

تستعد شركة جوجل Google الأمريكية، لتطبيق سياستها الجديدة على عدد من تطبيقاتها وخدماتها التى ستصبح خدمات باشتراك مدفوع الأجر بعد أن كانت مجانية يتمتع بها كافة المستخدمين فى العالم.



وحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن جوجل ستبدأ فى حذف الصور الموجودة على تطبيق الصور Google Photos ، وكذلك الملفات الموجودة على تطبيق Drive ، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكترونى أو الإيميلات على تطبيق Gmail ، والتى تجاوزت سعة تخزينية حوالى 15 جيجا بايت ، وذلك بدءا من 1 يونيو المقبل.



وخلال أقل من شهر قد يفقد المستخدمون كل البيانات والصور والملفات الخاصة بهم على هذه التطبيقات بدون سابق إنذار بداية من الأول من يونيو المقبل، حيث ستصبح هذه التطبيقات مدفوعة الأجر .

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وأعلنت جوجل عن التغييرات القادمة فى تطبيقات Google Photos و Drive و Gmail منذ ديسمبر العام الماضى، بأنها ستبدأ فى تطبيق سياستها الجديدة حتى بدون إنذار المستخدمين قبلها.وأكدت جوجل أن أكثر المستخدمين ضررا عند قيامها بتطبيق سياستها الجديدة الذين لم يكونوا نشطين لمدة عامين في Gmail أو Drive أو Google Photos ، فقد يتم حذف المحتوى في الموجود فى التطبيقات التى لم يكونوا نشيطين فيها.يذكر أنه إذا تجاوزت سعة التحميل لديك على تطبيقات Google Photos و Drive و Gmail أكثر من 15 جيجا بايت، سيم حذف أى جديد يفوق هذه السعة بداية من 1 يونيو وستمنحك جوجل خيارات لشراء سعة إضافية على أى من هذه التطبيقات، ولن يحصل على خدمات هذه التطبيقات مجانا إلا هواتف جوجل بيكسل التى تصدرها شركة جوجل.