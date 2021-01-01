خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل

صورة الخبر: خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل
خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل

تستعد شركة جوجل Google الأمريكية، لتطبيق سياستها الجديدة على عدد من تطبيقاتها وخدماتها التى ستصبح خدمات باشتراك مدفوع الأجر بعد أن كانت مجانية يتمتع بها كافة المستخدمين فى العالم.

وحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن جوجل ستبدأ فى حذف الصور الموجودة على تطبيق الصور Google Photos ، وكذلك الملفات الموجودة على تطبيق Drive ، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكترونى أو الإيميلات على تطبيق Gmail ، والتى تجاوزت سعة تخزينية حوالى 15 جيجا بايت ، وذلك بدءا من 1 يونيو المقبل.

وخلال أقل من شهر قد يفقد المستخدمون كل البيانات والصور والملفات الخاصة بهم على هذه التطبيقات بدون سابق إنذار بداية من الأول من يونيو المقبل، حيث ستصبح هذه التطبيقات مدفوعة الأجر .

وأعلنت جوجل عن التغييرات القادمة فى تطبيقات Google Photos و Drive و Gmail منذ ديسمبر العام الماضى، بأنها ستبدأ فى تطبيق سياستها الجديدة حتى بدون إنذار المستخدمين قبلها.

وأكدت جوجل أن أكثر المستخدمين ضررا عند قيامها بتطبيق سياستها الجديدة الذين لم يكونوا نشطين لمدة عامين في Gmail أو Drive أو Google Photos ، فقد يتم حذف المحتوى في الموجود فى التطبيقات التى لم يكونوا نشيطين فيها.



يذكر أنه إذا تجاوزت سعة التحميل لديك على تطبيقات Google Photos و Drive و Gmail أكثر من 15 جيجا بايت، سيم حذف أى جديد يفوق هذه السعة بداية من 1 يونيو وستمنحك جوجل خيارات لشراء سعة إضافية على أى من هذه التطبيقات، ولن يحصل على خدمات هذه التطبيقات مجانا إلا هواتف جوجل بيكسل التى تصدرها شركة جوجل.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خلى بالك .. جوجل ستحذف صورك وملفاتك بداية من 1 يونيو .. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80653

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager