

عاجل.. تيك توك تعين مديرا تنفيذيا جديدا عاجل.. تيك توك تعين مديرا تنفيذيا جديدا

أعلنت منصة ”تيك توك” (TikTok) الصينية، المتخصصة في مشاركة المقاطع المصورة عبر الإنترنت، تعيين مدير تنفيذي جديد، بعد ثمانية أشهر من إعلان مديرها السابق استقالته بعدما هددت الولايات المتحدة بحظر التطبيق.



وذكرت شبكة ”سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن الشركة أعلنت تعيين شوزي تشو في منصب الرئيس التنفيذي الذي انضم إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام كمدير مالي لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك.



وواجهت منصة تيك توك نزاعًا استمر شهورًا في الولايات المتحدة، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحظر منصة الفيديو القصيرة ما لم تبيع أعمالها الأمريكية إلى كيان أمريكي.

وسعى ترامب إلى تضييق الخناق على تيك توك بسبب مزاعم بأن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومي، وهو ما وصفته المنصة بأنه أمر لا أساس له من الصحة.