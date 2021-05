الإطاحة بأكبر شبكة استغلال أطفال الـ« دارك ويب » الإطاحة بأكبر شبكة استغلال أطفال الـ« دارك ويب »

أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، في بيان لها اليوم، أنها قامت بتفكيك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية على الإنترنت المظلم المسمي "دارك ويب".



وقد وصفت الشرطة العصابة بأنها "من الأكبر في العالم"، وتضم أكثر من 400 ألف منتسب، وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم تفكيك منصة "بويز تاون" القائمة منذ العام 2019 في منتصف أبريل.



وأوقفت الشرطة ثلاثة ألمان في ختام تحقيق استغرق عدة أشهر أجرته وحدة خاصة في الشرطة بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا.

كما صدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في باراجواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية، ولم تكشف الشرطة أسماء الموقوفين والمطلوب.وأظهرت دراسة أجريت عام 2019، بعنوان Into the Web of Profit، أجراها الدكتور مايكل ماكجواير من جامعة سوري، أن الأمور أصبحت أسوأ، فقد ارتفع عدد قوائم الويب أو الصفحات المظلمة على الإنترنت بنسبة 20٪ منذ عام 2016، ومن بين جميع القوائم (باستثناء تلك التي تبيع المخدرات)، يمكن أن تضر بنحو 60٪ من المؤسسات.وقد تحدث المفاجأة حينما تعلم أن صفحات الـ «دارك ويب»، يمكنك من خلالها شراء أرقام بطاقات الائتمان، وجميع أنواع المخدرات، والأسلحة، والأموال المزيفة، وبيانات اعتماد الاشتراك المسروقة، وحسابات Netflix المخترقة، والبرامج التي تساعدك على اقتحام أجهزة كمبيوتر الأشخاص الآخرين، فمثلا من ضمن أشكال التجارة غير القانونية على مواقع الـ «دارك ويب» يمكنك شراء بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب بنك أوف أمريكا، بقيمة 50000 دولار أمريكي مقابل 500 دولار أمريكي، كما يمكنك الحصول على 3000 دولار من الأوراق النقدية المزيفة بقيمة 20 دولارًا مقابل 600 دولار.كذلك يمكن مثلا شراء سبع بطاقات خصم مسبقة الدفع، كل منها برصيد 2500 دولار، مقابل 500 دولار (يشمل الشحن السريع)، بينما يصل حساب Netflix المميز "مدى الحياة" إلى 6 دولارات، كما يمكنك استئجار متسللين لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر نيابة عنك، بل ويمكنك أيضا شراء أسماء المستخدمين وكلمات المرور.وعلى الرغم من كل ذلك فليس كل شيء غير قانوني، فالويب المظلم «دارك ويب» أيضًا له جانب شرعي، فعلى سبيل المثال، يمكنك الانضمام إلى نادي شطرنج أو BlackBook، وهي شبكة اجتماعية توصف باسم "Facebook of Tor".