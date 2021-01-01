طالبت شركة كليك ستوديوز لبرامج أمن المعلومات ومكافحة القرصنة الأسترالية، عملاءها بعدم نشر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة بشأن خرق البيانات، مما يسمح للقراصنة بالتسلل إلى خدمة إدارة كلمات المرور (باسورد ستيت) وسرقة كلمات مرور العملاء.
كانت الشركة قد طلبت من عملائها في الأسبوع الماضي "البدء في إعادة تعيين جميع كلمات المرور" المخزنة في خانة "باسورد ستيت" بعد أن دفع المتسللون التحديث الضار إلى حسابات العملاء خلال فترة 28 ساعة بين 20 و 22 أبريل الماضي.
وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم تصميم التحديث الضار للاتصال بخوادم قاعدة البيانات المستهدفة لسرقة محتويات خدمة "باسورد ستيت" وإرسالها مرة أخرى إلى القراصنة منفذي عملية الاختراق.
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التعليقات على «كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور
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