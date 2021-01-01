«كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › «كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور

صورة الخبر: «كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور
«كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور

طالبت شركة كليك ستوديوز لبرامج أمن المعلومات ومكافحة القرصنة الأسترالية، عملاءها بعدم نشر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة بشأن خرق البيانات، مما يسمح للقراصنة بالتسلل إلى خدمة إدارة كلمات المرور (باسورد ستيت) وسرقة كلمات مرور العملاء.

كانت الشركة قد طلبت من عملائها في الأسبوع الماضي "البدء في إعادة تعيين جميع كلمات المرور" المخزنة في خانة "باسورد ستيت" بعد أن دفع المتسللون التحديث الضار إلى حسابات العملاء خلال فترة 28 ساعة بين 20 و 22 أبريل الماضي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم تصميم التحديث الضار للاتصال بخوادم قاعدة البيانات المستهدفة لسرقة محتويات خدمة "باسورد ستيت" وإرسالها مرة أخرى إلى القراصنة منفذي عملية الاختراق.

وفي رسالة البريد الإلكتروني إلى العملاء، لم تذكر شركة كليك ستديوز كيفية تسلل المخترقين لخدمة إدارة كلمات المرور، لكنها أرسلت فيها رابطا لحل المشكلة وسد الثغرة الأمنية.

كانت أنباء الاختراق الأمني قد ظهرت عندما أعلنت شركة أمن البيانات الدنماركية سي.إس.آي.إس جروب تفاصيل هذا الاختراق بعد ساعات من رسالة البريد الإلكتروني التي بعثتها كليك ستديوز لعملائها.



أكثر من 29 ألف عميل تستخدم خدمة “باسوردستيت” الخاصة بها
وتقول شركة كليك ستديوز إن أكثر من 29 ألف عميل منهم شركات كبرى ومؤسسات حكومية ومصرفية وشركات صناعات عسكرية وجوية وأغلب القطاعات الصناعية الرئيسية تستخدم خدمة باسوردستيت الخاصة بها.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67929

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager