

«كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور «كليك ستديوز» تحذر عملاءها من محاولات سرقة كلمات المرور

طالبت شركة كليك ستوديوز لبرامج أمن المعلومات ومكافحة القرصنة الأسترالية، عملاءها بعدم نشر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة بشأن خرق البيانات، مما يسمح للقراصنة بالتسلل إلى خدمة إدارة كلمات المرور (باسورد ستيت) وسرقة كلمات مرور العملاء.



كانت الشركة قد طلبت من عملائها في الأسبوع الماضي "البدء في إعادة تعيين جميع كلمات المرور" المخزنة في خانة "باسورد ستيت" بعد أن دفع المتسللون التحديث الضار إلى حسابات العملاء خلال فترة 28 ساعة بين 20 و 22 أبريل الماضي.



وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم تصميم التحديث الضار للاتصال بخوادم قاعدة البيانات المستهدفة لسرقة محتويات خدمة "باسورد ستيت" وإرسالها مرة أخرى إلى القراصنة منفذي عملية الاختراق.

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وفي رسالة البريد الإلكتروني إلى العملاء، لم تذكر شركة كليك ستديوز كيفية تسلل المخترقين لخدمة إدارة كلمات المرور، لكنها أرسلت فيها رابطا لحل المشكلة وسد الثغرة الأمنية.كانت أنباء الاختراق الأمني قد ظهرت عندما أعلنت شركة أمن البيانات الدنماركية سي.إس.آي.إس جروب تفاصيل هذا الاختراق بعد ساعات من رسالة البريد الإلكتروني التي بعثتها كليك ستديوز لعملائها.أكثر من 29 ألف عميل تستخدم خدمة “باسوردستيت” الخاصة بهاوتقول شركة كليك ستديوز إن أكثر من 29 ألف عميل منهم شركات كبرى ومؤسسات حكومية ومصرفية وشركات صناعات عسكرية وجوية وأغلب القطاعات الصناعية الرئيسية تستخدم خدمة باسوردستيت الخاصة بها.