

تحذير أمان عالي الخطورة من HP .. حدث جهازك فورًا إذا كان من هذه الموديلات (تفاصيل) تحذير أمان عالي الخطورة من HP .. حدث جهازك فورًا إذا كان من هذه الموديلات (تفاصيل)

أعلنت شركة HP للأجهزة الكترونية وأجهزة الكومبيوتر عن ثغرات أمنية في بعض أجهزتها التي تستخدم كروت الشاشة إنفيديا NVIDIA® GPU Display Driver.



وصنفت هذه الثغرات من المستوى عالي الخطورة، والتي تسمح بصلاحيات كبيرة للمخترق وتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل إلزامي ورفض الخدمة أو الاستجابة والكشف عن المعلومات والعاملة جميعها بنظام ويتدوز 10.



وكشفت إتش بي عن الموديلات أو الأنواع الخاصة بأجهزتها والتي تحتاج إلى التحديث الأمني وهي كما يلي :

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