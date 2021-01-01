تحذير أمان عالي الخطورة من HP .. حدث جهازك فورًا إذا كان من هذه الموديلات (تفاصيل)
أعلنت شركة HP للأجهزة الكترونية وأجهزة الكومبيوتر عن ثغرات أمنية في بعض أجهزتها التي تستخدم كروت الشاشة إنفيديا NVIDIA® GPU Display Driver.
وصنفت هذه الثغرات من المستوى عالي الخطورة، والتي تسمح بصلاحيات كبيرة للمخترق وتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل إلزامي ورفض الخدمة أو الاستجابة والكشف عن المعلومات والعاملة جميعها بنظام ويتدوز 10.
وكشفت إتش بي عن الموديلات أو الأنواع الخاصة بأجهزتها والتي تحتاج إلى التحديث الأمني وهي كما يلي :
Product Name
HP Z VR Backpack Workstation G1
HP Z1 All-in-One G3 Workstation
HP Z1 Entry Tower G5 Workstation
HP Z1 Entry Tower G6 Workstation
HP Z2 Mini G3 Workstation
HP Z2 Mini G4 Workstation
HP Z2 Mini G5 Workstation
HP Z2 Small Form Factor G4 Workstation
HP Z2 Small Form Factor G5 Workstation
HP Z2 Tower G4 Workstation
HP Z2 Tower G5 Workstation
HP Z238 Microtower Workstation
HP Z240 Small Form Factor Workstation
HP Z240 Small Form Factor Workstation
HP Z240 Tower Workstation
HP Z240 Tower Workstation
HP Z4 G4 Workstation (Core-X)
HP Z4 G4 Workstation (Xeon W)
HP Z440 Workstation
HP Z440 Workstation
HP Z6 G4 Workstation
HP Z640 Workstation
HP Z640 Workstation
HP Z8 G4 Workstation
HP Z840 Workstation
HP Z840 Workstation
HP ZCentral 4R Workstation
وللتحديث، اختر نوع جهازك ثم عن طريق وضع الرقم التسلسلي أو Serial حيث يجب عليك زيارة الرابط: اضغط هنا
https://support.hp.com/emea_middle_east-en/drivers
واختيار تحديث Nvidia Display Driver وفق الموديلات التي تم توضيحها.
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