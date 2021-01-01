

Google Pay سيسمح للمستخدمين قريبًا بإجراء مدفوعات عبر NFC Google Pay سيسمح للمستخدمين قريبًا بإجراء مدفوعات عبر NFC

قد يصبح إجراء المدفوعات من خلال جوجل Pay أسهل فى المستقبل، حيث يقال إن جوجل تخطط لتقديم مدفوعات UPI المزودة بتقنية NFC، وذلك بحسب ما رصده موقع Android Police الأمريكى، حيث أنشأت شركة التكنولوجيا العملاقة صفحة دعم تشرح كيفية عمل مدفوعات NFC على Google Pay.



وتتيح تقنية الاتصال قريب المدى أو تقنية NFC للمرء إجراء مدفوعات بدون تلامس، ومع NFC المدمج فى تطبيق جوجل Pay، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من مسح رمز الاستجابة السريعة وإدخال معرف UPI يدويًا للمعاملات رقميًا.



حيث يمكن للمرء ببساطة النقر على هاتفه على محطة الدفع لإجراء عملية الدفع، فيما تشير صفحة دعم جوجل أيضًا إلى أن مدفوعات NFC لن تعمل إذا كان الجهاز متجذرًا أو يعمل على ذاكرة قراءة فقط مخصصة أو إذا قام المستخدم بتعديل برنامج المصنع. تقول الشركة إن الخدمة لن تعمل على مثل هذه الأجهزة لأسباب أمنية.

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وفى الوقت نفسه، أعلنت جوجل عن تحديث لسياستها وكيفية الحاجة إلى تقديم التطبيقات على متجر Play حتى يتمكن المطورون من التأكد من أن "تطبيقاتهم وألعابهم مؤهلة للتوصيات على جميع الأسطح على جوجل Play".وقد وجهت شركة التكنولوجيا العملاقة المطورين بتحديد طول عناوين التطبيقات إلى 30 حرفًا، وحظر الكلمات الرئيسية التى تشير إلى أداء المتجر، والترويج فى الرمز، والعنوان واسم المطور، ووضع حد للعناصر الرسومية التى قد تضلل المستخدمين فى أيقونة التطبيق.