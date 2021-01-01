قد يصبح إجراء المدفوعات من خلال جوجل Pay أسهل فى المستقبل، حيث يقال إن جوجل تخطط لتقديم مدفوعات UPI المزودة بتقنية NFC، وذلك بحسب ما رصده موقع Android Police الأمريكى، حيث أنشأت شركة التكنولوجيا العملاقة صفحة دعم تشرح كيفية عمل مدفوعات NFC على Google Pay.
وتتيح تقنية الاتصال قريب المدى أو تقنية NFC للمرء إجراء مدفوعات بدون تلامس، ومع NFC المدمج فى تطبيق جوجل Pay، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من مسح رمز الاستجابة السريعة وإدخال معرف UPI يدويًا للمعاملات رقميًا.
حيث يمكن للمرء ببساطة النقر على هاتفه على محطة الدفع لإجراء عملية الدفع، فيما تشير صفحة دعم جوجل أيضًا إلى أن مدفوعات NFC لن تعمل إذا كان الجهاز متجذرًا أو يعمل على ذاكرة قراءة فقط مخصصة أو إذا قام المستخدم بتعديل برنامج المصنع. تقول الشركة إن الخدمة لن تعمل على مثل هذه الأجهزة لأسباب أمنية.
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التعليقات على Google Pay سيسمح للمستخدمين قريبًا بإجراء مدفوعات عبر NFC
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